Dzielnicowi uratowali mężczyznę Data publikacji 02.06.2023 Dzielnicowi ze Świecia wyciągnęli ze zbiornika wodnego nieprzytomnego mężczyznę, który nie dawał znaków życia. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy do przyjazdu pogotowia ratunkowego. Szybka pomoc policjantów uratowała życie 47-latkowi.

Do zdarzenia doszło późnym wieczorem, wówczas oficer dyżurny komendy policji w Świeciu został zaalarmowany o nietrzeźwym mężczyźnie, który ma leżeć na chodniku w okolicy zbiornika wodnego przy „Dużym Blankuszu”. Na miejsce natychmiast skierowany został policyjny patrol. Dzielnicowi asp. szt. Wojciech Wasilewicz oraz st. sierż. Krzysztof Tański po przybyciu na miejsce opatrolowali rejon Blankuszu, gdzie w wodzie zauważyli nieprzytomnego mężczyznę. Osoba nie dawała znaków życia. Policjanci natychmiast wyciągnęli mężczyznę z wody i zaczęli udzielać mu pierwszej pomocy. Po pewnym czasie odzyskał przytomność. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego cały czas funkcjonariusze udzielali mężczyźnie pomocy. 47-letni mieszkaniec Świecia został przewieziony do szpitala.

Bez wątpienia dynamika oraz stanowczość podjętych przez policjantów działań, przyczyniły się do uratowania życia mężczyzny.