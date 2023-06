W czasie wolnym od służby zatrzymał sprawcę rozboju Data publikacji 02.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie 20-letni sprawca rozboju. Kluczową rolę w jego zatrzymaniu odegrał policjant z zespołu kryminalnego soleckiego komisariatu aspirant sztabowy Jacek Nitkowski, będący w czasie wolnym od służby.

Policjant z Solca Kujawskiego aspirant sztabowy Jacek Nitkowski, będący w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę na młodego mężczyznę, który stojąc w pobliżu sklepu dziwnie się zachowywał. Wszystko działo się około 22:50 w miniony wtorek, 30 maja 2023 roku w Solcu Kujawskim. Policjant wszedł do placówki handlowej, zrobił zakupy i po opuszczeniu placówki handlowej znów zwrócił uwagę na wspomnianego mężczyznę, który jakby kogoś szukał lub oczekiwał. Chwilę później, już ze swojego auta, widział jak ten podchodzi do starszego od niego mężczyzny znajdującego się w okolicy sklepu i zaczynają rozmawiać. Policjant odjechał z parkingu, jednak „policyjny nos” nie dawał mu spokoju i postanowił sprawdzić całą sytuację. Gdy wrócił na miejsce nie zastał żadnego z mężczyzn. Sprawdził pobliskie ulice i na jednej z nich znalazł starszego z nich mającego obrażenia. Zapytany o okoliczności ich powstania potwierdził, iż został napadnięty przez nieznanego mu mężczyznę spod sklepu, który go pobił i ukradł telefon komórkowy oraz pieniądze.

Aspirant sztabowy Jacek Nitkowski rozpoczął poszukiwania sprawcy przemieszczając się po pobliskich ulicach, a także w rejonie dworca kolejowego. W międzyczasie powiadomił o sytuacji i swoich ustaleniach komendanta jednostki, który natychmiast skierował na miejsce patrol i sam również przyjechał na miejsce. Poszkodowanym natomiast zajęła się wezwana przez nich załoga pogotowia. Ważnym w całej sprawie okazał się zapamiętany przez aspiranta Nitkowskiego rysopis sprawcy, a przede wszystkim jego ubiór. Policjant podejrzewając, że może to być mieszkaniec Bydgoszczy i znając rozkład jazdy pociągów w tym kierunku, pojechał na dworzec. To był słuszny trop. Kilka minut później na peron, na który wjechał pociąg jadący do Bydgoszczy wbiegł, nerwowo rozglądający się, podejrzewany mężczyzna. Ten zdając sobie sprawę, że może zostać rozpoznany, w międzyczasie zmienił odzież wierzchnią. To jednak nie zwiodło soleckiego kryminalnego, który go zatrzymał. Napastnikiem okazał się 20-latek z Bydgoszczy.

Mężczyzna odpowie za rozbój, za który kodeks karny przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności.

W czwartek, 1 czerwca 2023 roku sędzia aresztował go na 2 miesiące.