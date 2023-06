Ogród pełen przygód Data publikacji 03.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ogrody Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z okazji Dnia Dziecka po raz kolejny zamieniły się w ogromny, tętniący życiem park rozrywki. Wydarzenie organizowane w tym formacie jest już tradycją i w tym roku odbyło się po raz dziewiąty.

Sobota 3 czerwca już od rana była dniem ciepłym i słonecznym, więc chętnych do tego, żeby skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów nie brakowało. Już godzinę przed otwarciem bram do ogrodów w kolejce do wejścia czekała duża grupa dzieci w towarzystwie swoich opiekunów, najczęściej rodziców i dziadków. O godzinie 10:00 gości przywitali zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Andrzej Klarkowski oraz Dyrektor Generalny w KPRM Anna Nałęcz. W krótkich przemówieniach zaprosili oni wszystkich zgromadzonych do zabawy i wyrazili swoją radość z faktu, że mogą czynnie uczestniczyć w wydarzeniu, które generuje wyłącznie pozytywne emocje.

Zgromadzonych na terenie ogrodów atrakcji było tak wiele, że jedną z najtrudniejszych decyzji jakie dzieci musiały podejmować była ta, gdzie pójść najpierw - na wszystko zwyczajnie mogło nie starczyć czasu. Ci którzy zjedli tego dnia zbyt skromne śniadanie częściej decydowali się na to, żeby dzień zacząć od wizyty w strefie gastronomicznej, w której poczęstować można było się m.in. kiełbaskami z grilla, watą cukrową i popcornem czy napić się lemoniady. Za to najbardziej spragnieni przygód kierowali się od razu w stronę licznych stoisk i ekspozycji oraz brali udział w warsztatach tematycznych. Były zabawy w budowanie robotów z przedmiotów codziennego użytku, praca w laboratorium chemicznym, warsztaty malarskie i telewizyjne, jazda samochodem w symulatorze z użyciem gogli VR i wiele innych atrakcji. Ważnym punktem obecnym na stoiskach kilku instytucji były kursy z podstaw udzielania pierwszej pomocy. Nie zabrakło paneli poświęconych ochronie ginących gatunków roślin i zwierząt, których zadaniem było kreowanie proekologicznych postaw.

Ministerstwo Edukacji i Nauki pokazało jak mądrze można wykorzystać najnowsze zdobycze techniki w nauczaniu historii. Dzięki goglom VR oraz słuchawkom można było przenieść się w czasie do okupowanej przez hitlerowców Warszawy i zostać jednym z bohaterów wzruszającego i bardzo sugestywnego filmu opowiadającego historię grupy powstańców. Centralnym punktem wydarzenia była jednak scena w sercu ogrodów. Pierwszym wydarzeniem jakie odbyło się w jej sąsiedztwie był koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Następnie obejrzeć można było m. in. występy zespołów muzycznych, pokazy iluzjonistów, spektakle teatralne czy taniec z udziałem publiczności. Tuż po południu w ogrodach pojawił się także Premier RP Mateusz Morawiecki, który wrócił właśnie z wizyty w Kanadzie. Wiele dzieci skorzystało z okazji do zrobienia sobie selfie z politykiem, którego twarz znają z telewizji. Część z nich dopiero przy tej okazji dowiedziała się, że to właśnie on jest gospodarzem imprezy, w której właśnie uczestniczą.

Okoliczności takie jak te były doskonałą okazją do promowania wizerunku wszystkich służb mundurowych, wśród których Policja mogła pochwalić się jednym z największych stoisk. Zostało ono przygotowane przez Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Komunikacji Społecznej, Biuro Prewencji oraz Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Bezustannie oblegane - nie tylko przez dzieci - były nowoczesne motocykle i radiowóz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Policjanci WRD zorganizowali także rowerowe miasteczko ruchu drogowego. Jednym z przedmiotów budzących największe zainteresowanie dzieci obok komiksów i słodyczy była tajemnicza walizka technika kryminalistyki z KSP, której zawartość wykorzystuje się m. in. do zbierania odcisków palców. Nieco starsze dzieci chętnie brały udział w konkursach i testach prowadzonych z wykorzystaniem tabletów. Dorośli w tym czasie sięgali po aktualne oraz archiwalne wydania „Gazety Policyjnej” – wszystkich gadżetów jakie były dostępne na stoisku nie sposób wymienić.

Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć, że opisana ekspozycja nie była jedynym miejscem, gdzie można było natknąć się na przedstawicieli Policji. Teren parku aż do zakończenia imprezy o godzinie 17:00 patrolowali sierż. Łoś z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie oraz kom. Zebra z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. Radomiu. Obydwie sympatyczne maskotki ze swoich obowiązków służbowych, do których należą pozowanie do zdjęć i wymiana uścisków wywiązywały się wzorowo. Zapraszamy za rok.

Tomasz Dąbrowski