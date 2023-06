Kartka z podziękowaniami dla policjantów Data publikacji 05.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj „Pani policjantka, która mnie przesłuchiwała i Pan Łukasz Karczmarczyk dzielnicowy Bikówek” - to adresaci przesyłki z kartką i pudełkiem z ręcznie wykonanymi aniołami, które dotarły do grójeckiej komendy.

W środę 19 kwietnia 2023 r. na drodze krajowej DK50 w Bikówku doszło do zderzenia volvo z toyotą. Na miejscu pojawili się policjanci. Jedni zabezpieczyli miejsce zdarzenia, drudzy wykonali czynności procesowe. Teraz za swoje działania otrzymali podziękowania od jednej z uczestniczek.

„Pani policjantka, która się mną zajmowała i przesłuchiwała niska z czarnymi krótkimi włosami, uśmiechnięta i opiekuńcza. Pan policjant Łukasz Karczmarczyk - super komunikacja. Przepraszam za to, co się stało, za głęboko oddychałam tak powiedzieli lekarze - hiperwentylacja i odlot. Dziękuję, że mimo wszystko dzięki Wam, czułam się bezpiecznie i dobrze”. - to słowa 76-letniej mieszkanki Płocka. To właśnie ona przekazała podziękowania policjantom. W tym dniu kobieta słabo się poczuła z powodu cukrzycy. Zajęła się wtedy nią mł. asp. Edyta Modlińska z Zespołu ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych. Z dzielnicowym z Grójca sierż. szt. Łukaszem Karczmarczykiem kobieta kontaktowała się telefonicznie.

Każde słowa uznania i sympatii ze strony obywateli są dla policjantów bezcenne, bez względu na to, w jakim wydziale pełnią oni służbę. Świadczą one nie tylko o ich zaangażowaniu w ludzkie problemy, ale i o profesjonalizmie.