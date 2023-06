Nowotarscy policjanci odzyskali ciągniki rolnicze skradzione na terenie Andory i Wielkiej Brytanii Data publikacji 05.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu na terenie gminy Szaflary ujawnili skradzione na terenie Andory i Wielkiej Brytanii ciągniki rolnicze oraz falowniki do instalacji fotowoltaicznych skradzione podczas transportu do Czech. Do sprawy zatrzymano 38-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty paserstwa i grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

30 maja br. policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu z nowotarskiej komendy weryfikując informacje operacyjne przeszukali posesję na terenie gminy Szaflary wynajmowaną przez przedsiębiorstwo zajmujące się hurtową sprzedażą części do pojazdów. W wyniku przeszukania naczepy zaparkowanego tam ciągnika siodłowego ujawniono ciągnik rolniczy marki Claas typ Arion 420, pochodzący z kradzieży na terenie Andory. Z kolei podczas przeszukania znajdującego się tam magazynu ujawniono i zabezpieczono 5 ciągników rolniczych marki John Deere utraconych w wyniku kradzieży na terenie Andory i Wielkiej Brytanii oraz 76 sztuk falowników do instalacji fotowoltaicznych pochodzących z kradzieży dokonanej podczas transportu zamówienia z Holandii do Czech.

Tego samego dnia w tej sprawie zatrzymano 38-letniego mężczyznę z powiatu nowotarskiego, który dysponował skradzionym mieniem. Następnego dnia został on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, gdzie usłyszał zarzut paserstwa mienia znacznej wartości. Prokurator wobec podejrzanego zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 30 000 zł, policyjnego dozoru oraz zakazu opuszczania kraju. Zatrzymanemu za popełnione przestępstwo, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Skradzione mienie o wartości 1,5 miliona zł zostało zabezpieczone i wróci do prawowitych właścicieli. Nowotarscy policjanci udzielają pomocy organom ścigania z państw gdzie doszło do kradzieży. Trwają międzynarodowe ustalenia dotyczące ustalenia kręgu osób związanych z przedmiotowymi kradzieżami i dróg dystrybucji skradzionego towaru.