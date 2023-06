Sokołowska policjantka wicemistrzynią Polski w Brazylijskim Ju-Jitsu Data publikacji 05.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj St. sierż. Aleksandra Głuchowska wywalczyła dwa srebrne medale w ogólnopolskich zawodach służb mundurowych w Mińsku Mazowieckim stając się wicemistrzynią Polski w Brazylijskim Ju-Jitsu w kategorii GI i NO GI. Jest to ogromny sukces, którego serdecznie gratulujemy!

Policjantka w pracy wykazuje się niezwykłą sumiennością i profesjonalizmem, co również przekłada się na jej zamiłowanie do sportu, a efekty dyscypliny i ciężkich treningów przełożyły się na zdobycie dwóch srebrnych medali podczas sobotnich zawodów służb mundurowych, które odbyły się w Mińsku Mazowieckim. Aleksandra Głuchowska po raz pierwszy przystąpiła do tak poważnych zawodów, dlatego zdobycie dwóch nagród jeszcze bardziej budzi w nas podziw i dumę.

Na co dzień st. sierż. Aleksandra Głuchowska pełni obowiązki Referenta ds. Profilaktyki Społecznej, Patologii i Nieletnich Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim. Jest osobą, która bardzo poważnie podchodzi do swoich obowiązków służbowych. Jej empatia i odpowiednie podejście często rozwiązuje problemy młodych sokołowian, z którymi na co dzień ma do czynienia. Dla niej nie ma problemów nie do rozwiązania i rzeczy niemożliwych - jej hart ducha i charakter wojowniczki jak widać przekłada się nie tylko na obowiązki służbowe, ale i na maty.

Serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu. Aleksandro - Twoja wygrana pokazała nam, że warto walczyć o swoje marzenia, dosłownie i w przenośni. Życzymy Ci wielu osiągnieć w życiu zawodowym oraz sportowym. Swoim zachowaniem motywujesz innych do działania.

Autor: st. sierż. Aleksandra Borowska