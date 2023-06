Lubuscy policjanci kręcą najszybciej Data publikacji 05.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zakończyły się III Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych w miejscowości Tykocin. Lubuski garnizon reprezentowali: młodszy aspirant Tomasz Kołogryw i starszy posterunkowy Roksana Kąc, którzy spośród 17 drużyn z wszystkich województw, zajęli I miejsce w wyścigu patroli rowerowych. Lubuscy policjanci zdecydowanie najlepiej poradzili sobie z pokonaniem blisko 30-kilometrowej trasy, za co serdecznie gratulujemy!

W dniach 31 maja – 2 czerwca w Tykocinie (województwo podlaskie) 17 par patrolowych z wszystkich garnizonów naszego kraju rywalizowało w III Ogólnopolskich Zawodach Policyjnych Patroli Rowerowych. Zawody, które honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk, zorganizowane zostały przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku przy współpracy z Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Urzędem Miejskim w Tykocinie. Uczestnicy mieli do pokonania łącznie cztery konkurencje:

- test wiedzy,

- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,

- rowerową sztafetę biathlonową,

- wyścig patroli rowerowych.

To właśnie w wyścigu patroli rowerowych bezkonkurencyjni byli reprezentanci Lubuskiej Policji. Młodszy aspirant Tomasz Kołogryw z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu i starszy posterunkowy Roksana Kąc z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie najszybciej przejechali blisko 30-kilometrową trasę. Patrole, które startowały co pół minuty, podczas wyścigu zmagały się z wymagającym, pagórkowatym terenem. Trudności dodała także wysoka temperatura, ponieważ podczas zawodów było bardzo ciepło i słonecznie. Z tymi warunkami jednak doskonale poradzili sobie nasi reprezentanci za co SERDECZNIE GRATULUJEMY!

