Odpowiedzialność to fundament opieki nad zwierzętami! Zarzuty znęcania się dla właściciela psów Data publikacji 05.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwa psy znajdowały się w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Nie były wyprowadzane, nie miały również stałego dostępu do wody i jedzenia, a jedynie raz na kilka dni, kiedy pojawiał się właściciel mieszkania. Dzięki zgłoszeniu mieszkańców zwierzęta są już bezpieczne. Policjanci odebrali oba psy i zabezpieczyli w schronisku.

Decydując się na opiekę nad jakimkolwiek zwierzęciem, stajemy się za nie odpowiedzialni. Bez względu na to, co w naszym życiu aktualnie się dzieje, nie możemy ich „odstawić na półkę” – to nie są przedmioty. Żywe stworzenia zasługują na to, by przebywać w warunkach, w których ich życie i zdrowie nie jest zagrożone.

Świebodzińscy policjanci dostali zgłoszenie od mieszkańców, że w jednym z domów zamknięte są dwa psy. Właściciel miał pojawiać się jedynie raz na kilka dni, nie wyprowadzał ich, nie miały dostępu do świeżej wody czy jedzenia. Mieszkanie również nie było sprzątane i zwierzęta zmuszone były żyć w miejscu, gdzie załatwiały potrzeby fizjologiczne. Policjanci ustalili dane właściciela mieszkania oraz odnaleźli go. Wraz z nim weszli do mieszkania, gdzie niestety wszystkie informacje się potwierdziły. Mężczyzna, 39-latek próbował tłumaczyć się sytuacją życiową. Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu zwierząt i zabezpieczeniu ich w schronisku.

Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Przyznał się do winy i został zobligowany do ponoszenia kosztów utrzymania zwierząt w schronisku. Dzięki wspólnej reakcji mieszkańców oraz policjantów dwa odebrane czworonogi są już bezpieczne i nic im nie zagraża.