Bolkowscy dzielnicowi uratowali 52-latka chcącego popełnić samobójstwo Data publikacji 05.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze otrzymał zgłoszenie od kobiety mieszkającej na terenie Niemiec o mieszkańcu gminy Bolków, który chce targnąć się na własne życie. Zgłaszająca przekazała, że jej znajomy, podczas porannej rozmowy telefonicznej oświadczył, iż po kłótni ze swoją partnerką postanowił popełnić samobójstwo. Dzięki tej informacji bolkowscy dzielnicowi mogli w samą porę dotrzeć do mężczyzny i udzielić mu pomocy.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Bolkowie asp. Krzysztof Grządziel i mł. asp. Krzysztof Łukaszczyk natychmiast po otrzymaniu informacji o osobie potrzebującej pomocy udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny. Zastali tam jego partnerkę, która potwierdziła, że rano pokłóciła się ze swoim konkubentem. Po kłótni wyszedł on z mieszkania, a po chwili wysłał kobiecie wiadomość ze zdjęciem wskazującym na zamiar targnięcia się na własne życie. Policjanci zdając sobie sprawę z powagi sytuacji od razu rozpoczęli poszukiwania 54-latka.

Dzielnicowi w trakcie poszukiwań skierowali się w stronę ogródka działkowego należącego do mężczyzny. Jak się okazało był to dobry trop, gdyż w altance zauważyli przedmioty wskazujące na zamiar targnięcia się na życie, a za budynkiem odnaleźli leżącego na trawie nieprzytomnego 54-latka. Policjanci natychmiast udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej, ułożyli go na trawie w pozycji bezpiecznej oraz udrożnili jego drogi oddechowe. Za pośrednictwem dyżurnego powiadomione zostało Pogotowie Ratunkowe, a do czasu przyjazdu ratowników, monitorowali stan poszkodowanego.

Ratownicy medyczni zastali głęboko nieprzytomnego desperata. Niedoszły samobójca został przetransportowany do szpitala specjalistycznego gdzie udzielono mu dalszej fachowej pomocy medycznej.

Dzięki zdecydowanej reakcji dzielnicowych z Bolkowa oraz fachowo udzielonej pomocy przedmedycznej nie doszło do tragedii.

Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele niosą pomoc osobom, które tego potrzebują. Wystarczy zadzwonić lub przyjść na rozmowę, w zamian uzyskując fachową poradę i wsparcie. O wskazanie odpowiedniej placówki można również zapytać dzielnicowego, dla którego pomoc mieszkańcom jest głównym priorytetem.

Skorzystaj z bezpłatnych telefonów pomocowych, takich jak:

116 123 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu w godz. 14:00 – 22:00,

116 111 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całodobowo,

800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny całodobowo,

800 702 222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym.

Kontakt ze specjalistami dyżurującymi pod podanymi wyżej numerami telefonów jest bezpłatny, a porady i pomoc udzielane są anonimowo.