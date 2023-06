Ukradł rower uczniowi, został zatrzymany przez policjanta po służbie Data publikacji 05.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W piątek po południu do stanowiska kierowania w buskiej komendzie Policji wpłynęło zgłoszenie o kradzieży roweru. Jednoślad został skradziony sprzed jednej z buskich szkół. Funkcjonariusze, którzy pojechali na miejsce przestępstwa ustalili, że związek ze sprawą może mieć 28 – letni mieszkaniec Buska – Zdroju. Mężczyzna został wieczorem ujęty przez policjanta wracającego do domu po służbie. Trafił do policyjnej celi. Dziś kryminalni odzyskali skradziony rower. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Buska – Zdroju w piątkowe popołudnie zadzwonił dyrektor jednej ze szkół w tym mieście. Informował, że 12 – letniemu uczniowi ktoś ukradł pozostawiony w stojaku przed budynkiem rower. Wartość jednośladu oszacowano na kwotę 1500 złotych. Na miejsce przestępstwa pojechali mundurowi. Tam ustalili, że związek ze sprawą może mieć 28 – letni mieszkaniec Buska – Zdroju. Rysopis domniemanego sprawcy trafił do wszystkich patroli pełniących służbę. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Wieczorem mężczyznę podejrzewanego o kradzież roweru zauważył powracający po służbie do domu policjant. Funkcjonariusz ujął 28 – latka, a następnie przekazał w ręce wezwanych stróżów prawa. Zatrzymany buszczanin trafił do celi. Przyznał się do kradzieży i wskazał jeden z lombardów w którym spieniężył swój łup. Dziś kryminalni odzyskali skradziony rower. Wkrótce zostanie przekazany prawowitemu właścicielowi.

Policjanci apelują o odpowiedne zabezpieczanie jednośladów pozostawionych bez opieki. Jednocześnie przypominają, że kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Opr. TP

Źródło: KPP w Busku – Zdroju