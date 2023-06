Policjant po służbie zatrzymał kierowcę z zakazem prowadzenia pojazdów Data publikacji 05.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się nie tylko podczas służby, ale również poza nią. Doskonałym przykładem na potwierdzenie tych słów jest postawa funkcjonariusza z Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji I w Słupsku, który w czasie wolnym od służby zatrzymał kierowcę z aktywnym, sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. 31-latkowi za popełnione przestępstwo grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

W miniony piątek (2.06.2023) wieczorem policjant z Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji I w Słupsku, będący w czasie wolnym od służby zatrzymał 31-letniego kierowcę, z aktywnym sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na mężczyznę, który wsiada do samochodu i próbuje odjechać z parkingu. Policjant interweniował w przeszłości wobec tego kierowcy i podejrzewał, że może on kierować samochodem pomimo sądowego zakazu, w związku z czym zablokował mu drogę i uniemożliwił dalszą jazdę. Funkcjonariusz o podjętej w czasie wolnym od służby interwencji, od razu poinformował dyżurnego słupskiej jednostki Policji, który na miejsce skierował będący tego dnia w służbie patrol. Sprawdzenie 31-latka w policyjnym systemie informatycznym potwierdziło, że nie powinien on wsiadać za kierownicę z uwagi na sądowy zakaz.

Dzięki skutecznej interwencji będącego w czasie wolnym od służby funkcjonariusza z Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji I w Słupsku 31-letni kierujący odpowie za popełnione przestępstwo. Za niestosowanie się do sądowego zakazu grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.