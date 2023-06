Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby wyeliminował z ruchu nietrzeźwą kierującą Data publikacji 06.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant w czasie wolnym od służby zauważył, że jadący przed nim pojazd wykonuje niebezpieczne manewry na drodze. Decyzja była prosta - udaremnić dalszą jazdę. Dzięki tej reakcji 51-letnia kobieta nie będzie zagrażać innym uczestnikom ruchu drogowego. Kierująca nie uniknie odpowiedzialności karnej.

4 czerwca 2023 roku na drodze S14 funkcjonariusz po służbie wykazał się dużą czujnością. To, że policjantem jest się zawsze, potwierdził mundurowy z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. W czasie wolnym od służby jadąc swoim samochodem trasą S14 z Aleksandrowa łódzkiego w kierunku Łodzi zauważył, że osoba, która kieruje pojazdem przed nim wykonuje niebezpieczne manewry na drodze - jedzie „zygzakiem”. Mogło to znaczyć, że osoba kierująca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Zrównał się z toyotą, za której kierownicą siedziała kobieta. Dał jej znak do zatrzymania pojazdu. Następnie wylegitymował się i poprosił o kluczyki od pojazdu. Kobieta oddała je funkcjonariuszowi, a na pytanie, z czego wynika jej tor jazdy przyznała, że spożywała alkohol wieczorem. Nie kryła zaskoczenia z faktu, że ktoś zareagował na jej zachowanie na drodze. Badanie trzeźwości kierującej wykazało 2 promile alkoholu w jej organizmie. Za jazdę "na podwójnym gazie" może grozić kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Nietrzeźwi kierowcy stanowią poważne zagrożenie na drodze. Reagujmy, jeśli widzimy pijanego kierowcę. Taki fakt możemy zgłosić anonimowo dzwoniąc pod numer 112.