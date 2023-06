Seryjny włamywacz do myjni samochodowych usłyszał 41 zarzutów Data publikacji 06.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie namierzyli i zatrzymali seryjnego złodzieja, który włamywał się do urządzeń płatniczych na samoobsługowych myjniach samochodowych, skąd kradł gotówkę. Starty sięgają 100 000 zł. Podejrzany usłyszał 41 zarzutów.

W okresie od sierpnia 2022 roku do grudnia 2022 roku na terenie powiatu krakowskiego odnotowano liczne kradzieże z włamaniem do urządzeń płatniczych znajdujących się na terenie samoobsługowych myjni samochodowych. Ze zgromadzonych materiałów i ustaleń kryminalnych wynikało, że ten sam sprawca działał na terenie powiatu krakowskiego oraz powiatu chrzanowskiego. Straty na rzecz różnych osób i podmiotów, jakie spowodował sprawca, oszacowano na łączną kwotę ponad 100 000 zł.

W toku żmudnego dochodzenia kryminalni wpadli na trop sprawcy i zatrzymali go 17 grudnia 2022 r. bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa, gdy złodziej liczył „łup” skradziony chwilę wcześniej z myjni zlokalizowanej w gminie Czernichów. Podejrzany, którym okazał się 34-latek z powiatu krakowskiego usłyszał zarzuty. W toku dalszego dochodzenia ustalono pełen zakres i dowody przestępczej działalności podejrzanego. 15 maja br. usłyszał on uzupełnione zarzuty dotyczące, w sumie 41 kradzieży z włamaniem do urządzeń płatniczych znajdujących się na samoobsługowych myjniach samochodowych.

26 maja br., policjanci skierowali akta sprawy do prokuratury, która w ostatnich dniach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 34-latkowi. Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności.