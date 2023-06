#POMAGAMYICHRONIMY Policjantka w czasie wolnym od służby odnalazła zaginioną 10-latkę

Służba w Policji to ciągła gotowość do podjęcia działania. Udowodniła to młodszy aspirant Aleksandra Skotnicka z ciechanowskiej komendy. Funkcjonariuszka, będąc po służbie, odnalazła zaginioną 10-latkę.