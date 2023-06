Seryjny włamywacz do samochodów w rękach krakowskiej Policji Data publikacji 06.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie zatrzymali mężczyznę, który od kilku tygodni na ternie Nowej Huty włamywał się do firmowych samochodów budowlanych kradnącpozostawione w nich elektronarzędzia i inne cenne przedmioty - warte w sumie prawie 80 tysięcy złotych.

Włamywacz działał od kilku miesięcy na terenie Nowej Huty. Jego łupem stały się samochody dostawcze służące do przewożenia materiałów budowlanych. Pod osłoną nocy pojawiał się na osiedlowych parkingach. To tam wybierał swój cel kradzieży. Najczęściej za pomocą kamienia wybijał szybę w pojeździe, wchodził do środka i kradł wszystko, co wpadło w jego ręce. Głównym celem złodzieja były maszyny budowlane i elektronarzędzia, ale nie gardził również wyposażeniem samochodu.

Gdy tylko dotarły do policjantów informacje o włamaniach rozpoczęły się poszukiwania sprawcy. Wszelkie ustalenia kryminalnych zaprowadziły policjantów do 47-letniego mieszkańca Nowej Huty. Mężczyzna został zatrzymany w ubiegły czwartek (1.06.2023). W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty pochodzące z kradzieży. To drogi sprzęt budowlany, elektronarzędzia, radia samochodowe, telefony komórkowe i inne. Ponadto kryminalni ustalili, że mężczyzna kilkakrotnie posłużył się skradzioną kartą bankomatową dokonując nieautoryzowanych transakcji.

Do tej pory sprawca usłyszał zarzuty dokonania 28 kradzieży z włamaniem. Wartość skradzionych przedmiotów to blisko 80 tysięcy złotych Decyzją prokuratury 47-latek został objęty dozorem policyjnym. Podejrzanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Nie jest wykluczone, że w toku dochodzenia policjanci ustalą kolejne przypadki dokonanych przez niego włamań.