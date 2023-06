Zatrzymani za włamania do mieszkań Data publikacji 06.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymani dwaj obywatele Gruzji w wieku 37 i 42 lat, którzy mogą mieć związek z szeregiem włamań do mieszkań i domów jednorodzinnych na terenie kraju. W marcu w lubelskiej dzielnicy Bronowice zrabowali pieniądze i biżuterię. Nakryła ich kobieta, która przyszła do mieszkania syna. Sprawcy przewrócili ją i uciekli z łupem. Ustaleniem sprawców zajęli się kryminalni z KWP w Lublinie i doprowadzili do zakończenia ich przestępczego procederu. Włamywacze często zmieniali swój wizerunek. Aby dostać się do bloków, przedstawiali się za sprzedawców kwiatów lub pracowników budowlanych. Jeden z zatrzymanych był poszukiwany czerwoną notą Interpolu za inne przestępstwa.

Do zatrzymania podejrzanych o włamania Gruzinów (37 i 42 lata) doszło we Wrocławiu, gdy wyszli z kantoru. W samochodzie ujawniono gotówkę w kwocie blisko 200 tysięcy zł. pochodzącą z włamań oraz biżuterię. Policjanci zabezpieczyli również ubrania, w których dokonywali włamań oraz narzędzia typu łomy i łamaki. Z ustaleń kryminalnych z KWP w Lublinie, którzy ustalili i rozpracowywali działania włamywaczy wynika, że sprawcy, aby dostać się do bloków, często przedstawiali się za sprzedawców kwiatów lub pracowników budowlanych. Mężczyźni często też zmieniali swój wizerunek. 37-latek był poszukiwany czerwoną notą Interpolu za inne przestępstwa.

Sprawcy w Lublinie na terenie Bronowic włamali się do mieszkania na 7 piętrze. Do zdarzenia doszło 29 marca w południe. Po splądrowaniu mieszkania odnaleźli schowane pieniądze w walucie polskiej oraz euro. Zabrali też biżuterię. Byli jeszcze w mieszkaniu, gdy weszła do niego kobieta, która przyszła do mieszkania swojego syna. Kobieta zauważyła, że wkładka zamka jest wyłamana jednak nie spodziewała się, że złodzieje są jeszcze w mieszkaniu. Jeden z nich widząc kobietę gwałtownie ją popchnął doprowadzając do przewrócenia. Obaj uciekli z łupem o wartości blisko 10 tys. zł. Na szczęście kobiecie nic poważnego się nie stało.

Sprawą włamań zajmowali się policjanci z komendy wojewódzkiej. Działania kryminalnych z KWP w Lublinie doprowadziły nie tylko do ustalenia dwóch mężczyzn, ale także będą podstawą do rozliczenia ich za pozostałe włamania. Z ustaleń kryminalnych wynika, że obaj mogą mieć na koncie kradzieże z włamaniem do mieszkań i domów jednorodzinnych.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Obaj mężczyźni decyzją Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie zostali tymczasowo aresztowani. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.

(KWP w Lublinie)