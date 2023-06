Policjant będący po służbie zareagował widząc agresywne zachowanie nastolatków Data publikacji 06.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Bolesławca zatrzymali trzech nastolatków, którzy pobili mężczyznę. Atak nieletnich przerwał policjant będący po służbie, który zauważył sytuację i natychmiast zareagował. Sprawcy zostali zatrzymani i trafili do ośrodka wychowawczego. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.

W piątkowy wieczór (2.06.2023) grupa nastolatków zaatakowała przypadkowego mężczyznę. Do zdarzenia doszło w Bolesławcu w okolicy wiaduktu. Całą sytuację zauważył będący w czasie wolnym od służby policjant z bolesławieckiej jednostki. Natychmiast zareagował — odciągnął jednego z agresorów i nie dopuścił do ucieczki. Pozostała dwójka napastników widząc, co się dzieje, oddaliła się z miejsca. W tym czasie żona pokrzywdzonego zawiadomiła służby.

Na miejscu pojawiły się dwa patrole policyjne. Jeden przejął nieletniego od policjanta będącego na wolnym. Natomiast dzielnicowi, po sprawdzeniu okolicznego terenu, zatrzymali drugiego ze sprawców.

Bezpośrednio po zdarzeniu do Policyjnej Izby Dziecka trafili dwaj mieszkańcy Bolesławca w wieku 15 i 16 lat. Następnie policjanci doprowadzili ich do sądu rodzinnego. W chwili ataku na mężczyznę byli nietrzeźwi. W wyniku dalszych ustaleń w tej sprawie zatrzymany został trzeci sprawca pobicia, 14-letni mieszkaniec Bolesławca.

Wobec wszystkich nieletnich, którzy działając wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia mężczyzny, sąd rodzinny zdecydował o zastosowaniu izolacyjnego środka poprawczego na okres 3 miesięcy.