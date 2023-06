Pojechał umyć auto, a zatrzymał poszukiwanego, który w dodatku miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów Data publikacji 06.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Czujność funkcjonariusza z Komisariatu Policji w Rudnej przyczyniła się do zatrzymania poszukiwanego 43-letniego mieszkańca powiatu lubińskiego. Cała historia zaczęła się jednak od tego, że policjant w czasie wolnym od służby postanowił... umyć swoje prywatne auto. Gdy mundurowy wjechał samochodem na myjnię, okazało się, że mycie auta musi poczekać.

Jak mówi znana maksyma: policjantem jest się zawsze. Tym razem potwierdził ją swoim zachowaniem funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Rudnej, który będąc poza służbą, postanowił udać się swoim samochodem na myjnię. Na miejscu mundurowy zauważył mężczyznę stojącego przy volkswagenie, którego od razu rozpoznał. Policjant wiedział, że jest on osobą poszukiwaną, dlatego natychmiast zatrzymał go i powiadomił o całej sytuacji patrol będący w służbie.

Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu i sprawdzili 43-latka w policyjnych systemach, potwierdziło się, że ma on do odsiadki karę 9 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu. Dodatkowo wyszło na jaw, że mieszkaniec Lubina posiadał dożywotni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Początkowo nie przyznawał się, że to on kierował autem, którym przyjechał na myjnię. Jednak policjanci na podstawie monitoringu ustalili, że to właśnie 43-latek siedział za kierownicą volkswagena golfa.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi, skąd zostanie przewieziony do zakładu karnego. Wkrótce czeka go również kolejna rozprawa za kierowanie pojazdem mechanicznym, pomimo posiadania dożywotniego sądowego zakazu. Za ten czyn może mu grozić kara do 5 lat więzienia.