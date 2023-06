Uszkodził dwa samochody i radiowóz, zaatakował interweniujących policjantów Data publikacji 06.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kara do 10 lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanemu wczoraj, 52-letniemu mławianinowi, który za pomocą belek z gwoździami, zaatakował interweniujących policjantów. Uszkodził dwa zaparkowane samochody, a następnie zabarykadował się w budce na terenie pobliskiego targowiska. Groził policjantom pozbawieniem życia. Został obezwładniony i zatrzymany.

Wczoraj, tuż przed godziną 20.00, dyżurny mławskiej policji odebrał zgłoszenie, dotyczące mężczyzny, który uszkadza zaparkowane na ulicy, w pobliżu miejskiego targowiska pojazdy. Interweniował patrol prewencji, który wjeżdżając na ulicę przy targowisku, został zaatakowany przez agresywnego mężczyznę, który uderzał drewnianą belką z gwoździami w przednią i boczną szybę radiowozu rozbijając je i raniąc policjanta. Patrol odjechał kilka metrów dalej, by pozostawić radiowóz i zatrzymać agresora. Mężczyzna, na widok interweniujących policjantów, uciekł do pobliskiej budki na targowisku i sie zabarykadował. Wewnątrz miał pojemnik z benzyną, łom i belki nabite gwoździami. Interweniujący policjanci wezwali wsparcie. Agresywny mężczyzna groził, że ich zabije. W pewnym momencie opuścił swoją kryjówkę i wymachując belką z gwoździami uderzył nią jednego z funkcjonariuszy. Został natychmiast obezwładniony i zatrzymany.

Jak się okazało, 52-letni mieszkaniec Mławy, był trzeźwy. Z miejsca interwencji, został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej i pobrano krew do badań na obecność środków odurzających w organizmie. Został osadzony w policyjnym areszcie. Dwaj policjanci wymagali zaopatrzenia medycznego. Agresor odpowie za czynną napaść na policjantów z użyciem niebezpiecznego narzędzia, grożenie im pozbawieniem życia oraz przestępstwo uszkodzenia mienia. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Czynności mławskiej policji realizowane są pod nadzorem prokuratora rejonowego.