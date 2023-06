Okradli dom na blisko 200 tys. zł. Aresztowani dzięki skutecznej akcji policjantów Data publikacji 07.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki dobrej współpracy stołecznych policjantów Wydziału Kryminalnego z funkcjonariuszami z Wyszkowa trzech mieszkańców Warszawy, którzy włamali się do domu na terenie powiatu wyszkowskiego zostało tymczasowo aresztowanych. Ich łupem padła m.in. biżuteria i pieniądze o łącznej wartości prawie 200 tys. złotych. Wpadli w ręce warszawskich funkcjonariuszy chwilę po włamaniu. Dwóch z nich za popełnione przestępstwo odpowie na zasadzie wielokrotnej recydywy, za co grozi do 15 lat więzienia.

W minionym tygodniu dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie otrzymał zgłoszenie od mieszkańca jednej z gmin, że tuż po południu ktoś okradł jego dom.

Informacja ta trafiła m.in. do stołecznych kryminalnych, którzy w Zielonce zauważyli podejrzewanych mężczyzn jadących w stronę stolicy. Policjanci przy użyciu sygnałów błyskowych i dźwiękowych próbowali zatrzymać samochód, którym mogli poruszać się złodzieje. Kierujący skodą nie reagując na wydawane przez policjantów sygnały do zatrzymania, próbował odjechać, jednak funkcjonariusze przy użyciu radiowozów zablokowali ucieczkę. 3 mężczyźni zostali obezwładnieni i umieszczeni w radiowozach, a następnie w policyjnych celach.

W trakcie przeszukania samochodu, którym poruszali się 40, 48 i 51-latek policjanci zabezpieczyli narzędzia i przedmioty, które mogły służyć do popełnienia przestępstw, skradzioną biżuterię, pieniądze, a nawet dokument tożsamości mieszkańca gminy Wyszków. Wartość łupu wstępnie oszacowano na kwotę bliską 200 tys. złotych.

Wyszkowscy kryminalni wspólnie z technikiem kryminalistyki zbierali materiał dowodowy, zabezpieczali ślady i wykonywali oględziny m.in. miejsca włamania, samochodu i odzyskanego mienia.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego mieszkańcy stolicy usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, do którego się przyznali. Sąd Rejonowy w Wyszkowie przychylił się do wniosku policjantów oraz prokuratora i wydał decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież z włamaniem może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dwóch z włamywaczy, 40 i 51-latek odpowiedzą na warunkach wielokrotnej recydywy, za co grozi do 15 lat więzienia.