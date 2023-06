Policyjny pościg drogami powiatu radomskiego zakończony zatrzymaniem kierującego Data publikacji 07.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 23-letni kierujący bmw nie zatrzymał się do kontroli patrolowi radomskiej drogówki. Mundurowi podjęli pościg w Wolanowie, który zakończył się Ślepowronie. Kierujący nie miał uprawnień do kierowania, dlatego uciekał przed policjantami. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.

W piątek (2.06) około godziny 20 w Wolanowie policjanci radomskiej drogówki pełniący służbę koordynowaną na krajowej 12 zauważyli bmw, którego tablice rejestracyjne odpowiadały tym, które policjanci otrzymali na odprawie do służby. Z uzyskanej anonimowej informacji wynikało, że tym pojazdem może kierować mężczyzna, który nie ma do tego uprawnień. Policjanci za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali polecenie do zatrzymania się kierującemu, ten zaczął uciekać. Zjechał z krajowej 12 w boczne drogi, myśląc, że zgubi partol.



Mundurowi nie odpuścili i podjęli pościg, jednocześnie prosząc o wsparcie inne załogi. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów przez okoliczne miejscowości funkcjonariusze zatrzymali kierującego, którym okazał się 23-latek. W pojeździe podróżowało jeszcze dwóch pasażerów. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach, potwierdziła się informacja, że kierujący bmw nie ma uprawnień do kierowania pojazdami i to było powodem jego ucieczki.



Teraz mężczyzna odpowie za swoje postępowanie przed sądem.



Przypominamy, że nie zatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności i nigdy nie jest dobrym wyjściem z żadnej sytuacji. Ucieczka zawsze wiąże się z podjęciem pościgu przez policjantów, u uciekiniera dochodzą adrenalina i emocje, które mogą zaburzyć właściwy osąd sytuacji na drodze, a wtedy dzieli nas tylko krok do tragedii.

Autor: sierż. szt. Dorota Wiatr-Kurzawa/WRD KMP w Radomiu.