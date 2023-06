Żmigrodzcy policjanci pomogli mężczyźnie, który wpadł do rzeki

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żmigrodzie uratowali 31-latka, który w porze nocnej wpadł do rzeki i nie był w stanie samodzielnie się z niej wydostać. Mundurowi po dotarciu na miejsce interwencji natychmiast weszli do wody i pomogli mieszkańcowi powiatu trzebnickiego. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom policjantów nie doszło do tragedii.