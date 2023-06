Dzięki współpracy służb w Głogowie zatrzymano 8 osób trudniących się nielegalnym hazardem i nie tylko...

Wspólne działania głogowskich policjantów z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej i Kontrterrorystów doprowadziły do zabezpieczenia nielegalnych automatów do gier hazardowych, narkotyków a nawet amunicji. W tej sprawie zatrzymanych zostało łącznie 8 osób, a jeden z mężczyzn najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

W minioną środę funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Głogowie działając wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu oraz policjantami z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Głogowie, przeprowadzili działania w zakresie zwalczania nielegalnego hazardu.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przeprowadzenie akcji, w wyniku której funkcjonariusze zatrzymali 8 osób. Podczas działań dokładnie sprawdzono wytypowane wcześniej salony gier, prywatne mieszkania oraz samochody osób związanych z przestępczą działalnością, zabezpieczając przy tym m.in. dokumentację, nośniki danych i telefony komórkowe.

Ponadto w trakcie sprawdzenia jednego z mieszkań policjanci ujawnili i zabezpieczyli znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych, a także amunicję do broni palnej. W toku wykonanych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 13 automatów do gier hazardowych oraz duże ilości gotówki.

Część zatrzymanych osób usłyszała zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się urządzaniem i prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach, a jedna z tych osób kierowania tą grupą. Decyzją sądu, na wniosek śledczych, jedna osoba została tymczasowo aresztowana.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Głogowie

st. sierż. Natalia Szymańska

tel. 604 904 452

Opis filmu: Na filmie policjanci siłowo wchodzą do mieszkania, następnie prowadzą mężczyznę z radiowozu do komendy, zdjęcia pieniędzy, amunicji i innych przedmiotów służących do przestępstwa.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.17 MB)