Cyberprzestępcy nie mają długiego weekendu Data publikacji 07.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami kilka dni odpoczynku i wytchnienia od codziennej pracy. Pamiętajmy, że cyberprzestępcy nie mają długiego weekendu i będą robić wszystko, aby wykorzystać nasze rozprężenie i zdobyć nasze poufne dane, które bezwzględnie wykorzystają np. logując się na nasze konto bankowe i wyprowadzając zgromadzone tam środki. Ostrzegamy przed kilkoma typowymi zagrożeniami, z jakimi możemy spotkać się w sieci.

Podszywanie się pod pracownika banku

Może się zdarzyć, że zadzwoni do Ciebie telefon z infolinii Twojego banku. Osoba podająca się za pracownika tego banku będzie informowała Cię, o podejrzanych transakcjach na rachunku bankowym. W dalszej kolejności pracownik ten będzie chciał wyłudzić od Ciebie wrażliwe dane np. login, hasło lub dane karty płatniczej. Może też sugerować instalację oprogramowania, które ma zabezpieczy Twoje pieniądze.

Pamiętaj, że takie działanie może być rodzajem oszustwa z wykorzystaniem techniki spoofingu, czyli podszycia się pod daną instytucję lub osobę.

Celem takiego działania jest pozyskanie poufnych informacji (loginu i hasła do bankowości internetowej, kodów BLIK, danych dotyczących karty płatniczej) lub nakłonienie Ciebie do wykonania określonych czynności (np. zainstalowania aplikacji dającej przestępcom zdalny dostęp do Twojego komputera lub telefonu).

Poniżej przykłady wiadomości od cyberprzestępców:

Jak się chronić, by nie stracić pieniędzy? Należy stosować się do kilku ważnych zasad:

nie podawaj loginu i hasła do bankowości internetowej, danych karty płatniczej (numer karty, CVV, daty ważności, imienia i nazwiska posiadacza karty) zawsze czytaj treść SMS-ów, jakie przychodzą na twój telefon lub komunikatów w aplikacji mobilnej banku. Z ich treści może wynikać, iż akceptujesz transakcję, którą realizują przestępcy; za każdym razem czytaj treść otrzymywanych powiadomień, szczególnie podczas trwającej rozmowy z rzekomym konsultantem. Z ich treści może wynikać, iż dodajesz NOWE ZAUFANE urządzenie do swojego profilu (konta w bankowości elektronicznej), przy pomocy którego oszuści ukradną Tobie pieniądze lub zaciągną pożyczkę/ kredyt.

Zakupy na portalach aukcyjnych

Jeśli zdecydujesz się wystawić coś do sprzedaży na portalu aukcyjnym i bardzo szybko odzywa się potencjalny kupiec, często wykorzystując do kontaktu jakiś komunikator, pamiętaj, aby nie logować się na rachunek bankowy, wykorzystując otrzymany na telefon link.

Podczas kontaktów ze sprzedającym korzystaj z oficjalnych kanałów komunikacji na danej platformie.

Zwracaj uwagę na to, co autoryzujesz, czytaj sms-y od banków.

Miej ograniczone zaufanie do potencjalnych kontrahentów.

Oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego – tak samo, jak każdą inną stronę, dlatego zwracaj uwagę na adres widoczny w przeglądarce.

Fałszywe inwestycje

Fałszywe inwestycje to obecnie jedne z częściej występujących ataków, które wymierzone są w osoby korzystające z usług oferowanych na rynku finansowym. Przestępstwo to polega na nakłonieniu ofiary za pomocą technik manipulacji do inwestycji, która w rzeczywistości jest fałszywa.

Oszustwo to swój przestępczy proceder bierze od stworzenia przez przestępców fałszywej strony internetowej do inwestowania pieniędzy i jej reklamy w Internecie. Strony takie mają za cel przyciągnąć uwagę użytkowników, ponieważ oprawa graficzna bardzo często wygląda profesjonalnie.

Bardzo częstym zabiegiem mającym uwiarygodnić oszustów i ich intencje, jest wykorzystanie wizerunku znanych osób ze świata polityki, biznesu czy sportu lub bezprawne użycie nazw znanych firm. Gwarancja bardzo wysokich zysków bez ryzyka utraty środków finansowych przy minimalnym nakładzie pracy i zaangażowaniu dla wielu wydaje się być idealną okazją do zarobienia dodatkowych pieniędzy.

W wielu przypadkach z osobami, które odpowiedziały na znalezioną w sieci reklamę i wysłały swoje poufne dane w formularzu kontaktowym, kontaktuje się konsultant, który może określać się także jako doradca finansowy. Oferuje on pomoc w bezproblemowym przejściu całego procesu inwestycji.

Oszuści brzmią wiarygodnie, mają wiedzę i umiejętności, która może uśpić czujność ofiary, np.: operują liczbami i prognozami zysków. Poprzez różne techniki manipulacyjne próbują namówić rozmówcę na zainstalowanie na komputerze odpowiednich programów, które rzekomo ułatwią wzajemną komunikację z doradcą podczas inwestowania.

W rzeczywistości są to programy, które umożliwiają przestępcy zdalne korzystanie z Twojego komputera, w tym podgląd do logowania do bankowości internetowej. Oszuści poznają wtedy nasze loginy i hasła.

Ofiary orientują się, że zostały oszukane w momencie, kiedy chcą wypłacić rzekome zyski. Niejednokrotnie otrzymują wtedy polecenia o konieczności dalszych wpłat.

Jeżeli doszło do utraty środków finansowych, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem i zablokować dostęp do konta oraz zmienić hasło dostępowe. Należy także udać się do najbliższej jednostki Policji i zgłosić taki fakt.

Pamiętajmy, internetowa oferta szybkiego i dużego zysku, zawsze powinna wzbudzać naszą czujność, gdyż może to być próba oszustwa!

( CBZC )