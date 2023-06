Dolnośląscy policjanci odzyskali skrzynki z amunicją skradzione z pociągu Data publikacji 07.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Zgorzelca, działając wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i prokuraturą, prowadzili intensywne czynności w sprawie skradzionych skrzynek z amunicją z pociągu, który zatrzymał się na stacji PKP w Węglińcu. Efektem działań funkcjonariuszy jest zatrzymanie trzech mieszkańców powiatu zgorzeleckiego mających związek ze sprawą i odzyskanie skradzionego mienia. W toku prowadzonych czynności ustalono, że znani lokalnym policjantom z wcześniejszych występków przeciwko mieniu mężczyźni włamali się do wagonu, mając nadzieję na intratny łup. Jednak złodzieje w obawie przed konsekwencjami szybko pozbyli się skrzynek, które następnie zostały przez policjantów zlokalizowane i odzyskane w komplecie. Obecnie trwają czynności procesowe z udziałem zatrzymanych.

W niedzielę wieczorem (4 czerwca br.) dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu został poinformowany o włamaniu do wagonu pociągu, który zatrzymał się na stacji kolejowej w miejscowości Węgliniec. Sprawcy skradli cztery skrzynki z amunicją. Z uwagi na charakter sprawy okoliczności tego zdarzenia są przedmiotem wyjaśnień prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze.

Tuż po zgłoszeniu sprawą zajęli się policjanci ze Zgorzelca wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Policjanci sprawdzali różne warianty i prawdopodobnie, gdy sprawcy zorientowali się co skradli, przestraszyli się, a w obawie przed poważnymi konsekwencjami postanowili porzucić łup. Podjęte przez śledczych czynności doprowadziły do niezwłocznego odzyskania skradzionych z wagonu przedmiotów. Ustalenia wskazują, że ich zawartość jest kompletna. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 26, 34 i 39 lat doskonale znanych zgorzeleckim mundurowym z wcześniejszych występków przeciwko mieniu.

Obecnie wykonywane są czynności procesowe z udziałem zatrzymanych, które zakończą się w prokuraturze. Przestępstwo kradzieży z włamaniem zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.