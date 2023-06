CBŚP liderem Programu Mentoringu CEPOL dla Departamentu Antynarkotykowego Dyrekcji Bezpieczeństwa Publicznego Jordanii... Data publikacji 09.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W maju odbyła się pierwsza wizyta w Jordanii w ramach Programu Mentoringu CEPOL dla Departamentu Anty-Narkotykowego Dyrekcji Bezpieczeństwa Publicznego Jordanii w zakresie zwalczania przemytu narkotyków. Program mentoringu został utworzony w celu wzmocnienia współpracy i zacieśnienia relacji między funkcjonariuszami organów ścigania, a przede wszystkim umożliwienia zdobycia nowych umiejętności, doskonalenia swoich kompetencji zawodowych oraz zwiększenia efektywności w wykonywaniu codziennych obowiązków.

W Jordanii odbyła się pierwsza wizyta w ramach Programu Mentoringu CEPOL w zakresie zwalczania przemytu narkotyków. Polską Policję reprezentował nadkom. Michał Aleksandrowicz - Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniący funkcję mentora dla Majora Ahmada Al Dajaha - Szefa Sekcji Środkowego Ammanu Departmentu Anty-Narkotykowego.

Współpraca Polskiej Polski oraz Departamentu Anty-Narkotykowego Haszymidzkiego Królestwa Jordanii, realizowana dzięki wsparciu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL), to nowy wymiar wsparcia rozwoju funkcjonariuszy pionu narkotykowego krajów Bliskiego Wschodu.

Program mentoringu został utworzony w celu wzmocnienia współpracy i zacieśnienia relacji między funkcjonariuszami organów ścigania, a przede wszystkim umożliwienia zdobycia nowych umiejętności, doskonalenia swoich kompetencji zawodowych oraz zwiększenia efektywności w wykonywaniu codziennych obowiązków.

W ramach pierwszej wizyty nadkom. Michał Aleksandrowicz, podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, umożliwiając zapoznanie się z polskimi metodami i praktykami policyjnymi. Współpraca ta obejmowała różnorodne obszary, takie jak taktyka działań operacyjno-rozpoznawczych, realizacja czynności procesowych, strategie zarządzania, problematyka badania narkotyków syntetycznych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz działania mające na celu ograniczanie podaży narkotyków. Funkcjonariusze mieli również okazję do lepszego zrozumienia kultury oraz społeczeństwa swojego kolegi ze służby, co wpłynęło na poprawę komunikacji międzykulturowej i wzmocnienia więzi partnerskiej współpracy.

Program mentoringu okazał się nie tylko korzystny dla jordańskiego podopiecznego, ale także dla polskiego mentora. Obaj funkcjonariusze mieli możliwość rozszerzenia swoich horyzontów zawodowych i nawiązania długotrwałych relacji, które będą wspierać przyszłą współpracę policyjną między Polską a Jordanią.

Działania takie, jak Program Mentoringu CEPOL, przyczyniają się do wzrostu profesjonalizmu i umiejętności służb policyjnych na całym świecie, co w konsekwencji prowadzi do poprawy bezpieczeństwa naszych społeczności.

Kolejne działania w ramach Programu Mentoringu CEPOL w zakresie zwalczania przemytu narkotyków będą realizowane na terenie Malty, Polski oraz Portugalii.