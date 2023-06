36-latek oszukał na ponad milion złotych Data publikacji 09.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 8 lat więzienia grozi 36-latkowi, który oszukał kilkanaście osób na ponad milion złotych. Mężczyzna zawierał m.in. umowy pożyczek, które po zainwestowaniu, w krótkim czasie, miały przynieść duże zyski. Sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Kilka dni temu do Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim, zgłosił się mieszkaniec powiatu ropczycko-sędziszowskiego, który powiadomił o oszustwie na jego szkodę. Jak relacjonował mężczyzna, został on namówiony przez znajomego do udzielenia mu pożyczki, która miała zostać przeznaczona na wykup floty pojazdów i ich dalszą odsprzedaż, co w krótkim czasie miało wygenerować szybki zysk. Jak się okazało, zgłaszający został oszukany. Stracił w ten sposób kilkanaście tysięcy złotych.

Wkrótce, do komisariatu zgłosiły się kolejne osoby, które w ten sposób zostały oszukane. Sprawca tych oszustw został zatrzymany. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Sędziszowa Małopolskiego. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna, prowadząc działalność ubezpieczeniową, oferował swoim klientom poza ubezpieczeniami również inwestycje, mające przynieść szybkie zyski. W tym celu mężczyzna uzyskiwał od pokrzywdzonych pożyczki, które miały być przeznaczone na wykup floty pojazdów, a następnie ich szybką odsprzedaż z dużym zyskiem.

Mężczyzna oferował również inwestycje środków pieniężnych na wysokooprocentowywanych lokatach. Chcąc wzbudzić zaufanie, początkowo wywiązywał się z przyjętych zobowiązań i wypłacał swoim klientom „rzekomo” zarobione pieniądze. Takie działanie uwierzytelniało jego działalność, a jednocześnie powodowało, że nowych klientów przybywało. Mężczyzna był wiarygodny i wzbudzał zaufanie, jednak po pewnym czasie przestawał się kontaktować z osobami, które udzieliły mu pożyczek. Straty, jakie ponieśli pokrzywdzeni wynosiły od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 36-latkowi kilkunastu zarzutów oszustw na kwotę ponad miliona złotych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. Sprawa jest rozwojowa.

Prowadzący postępowanie proszą, aby osoby, które mogły zostać oszukane w ten sposób przez podejrzanego, składały zawiadomienia w tej sprawie w jednostkach policji najbliższych swojego miejsca zamieszkania. Będą one dołączone do postępowania w tej sprawie.