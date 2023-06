Policyjny pies doprowadził do zaginionego seniora Data publikacji 09.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczeciński przewodnik oraz jego czworonożny partner Kałam, po raz kolejny pokazali, że świetny z nich duet. Psi węch doprowadził do zaginionego 75 latka. Mężczyzna jest już pod opieką rodziny.

Operator numeru alarmowego 112 otrzymał informację, o zaginięciu 75 latka, który wyszedł z domu i nie poinformował dokąd zmierza. Senior ze względu na swój stan zdrowa wymaga stałej opieki najbliższych.

Policjanci niezwłocznie podjęli działania poszukiwawcze we wskazanym rejonie. Do działań został również skierowany st. sierż. Partyk Binięda ze swoim psem patrolowo - tropiącym. Funkcjonariusz otrzymał od rodziny zaginionego informację, gdzie mógł pójść mężczyzna. „Kałam” po nawęszeniu rzeczy należących do seniora podjął trop doprowadzając przewodnika w okolice torowiska w okolicach ulicy Tczewskiej. Tam właśnie policjanci zauważyli 75 latka.

Straszy mężczyzna jest już bezpieczny po opieką rodziny.