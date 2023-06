Kryminalni zatrzymali 38-latka, który napadł na dwie seniorki Data publikacji 09.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki intensywnej pracy malborskich kryminalnych, odpowiedzialności karnej nie uniknie 38-letni mieszkaniec Gdańska, który 31 maja i 1 czerwca na ulicach miasta napadł na dwie seniorki. W obu przypadkach sprawca zaszedł 64 i 74-latkę od tyłu, kiedy wchodziły do klatek schodowych, zerwał im z szyi złote łańcuszki i uciekł. Pokrzywdzone wyceniły straty na 3 tys. złotych. Zatrzymany usłyszał zarzuty dokonania kradzieży szczególnie zuchwałych. Za te przestępstwa grozi mu kara nawet do 8 lat więzienia.

W środę, 31 maja malborscy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży 2 złotych łańcuszków z zawieszkami, do której doszło przed blokiem mieszkalnym 74-letniej kobiety w dzielnicy „Południe”. Mundurowi ustalili, że po godzinie 12.00, kiedy seniorka chciała wejść do klatki schodowej, od tyłu podbiegł do niej mężczyzna, zerwał z jej szyi biżuterię i uciekł.

Do identycznego zdarzenia doszło następnego dnia w centrum miasta. Sprawca w ten sam sposób napadł na 64-latkę, kradnąc jej również złoty łańcuszek. Pokrzywdzone wyceniły straty na łączną wartość 3 tys. złotych. Z ich relacji i opisu sprawcy wynikało, że tych kradzieży dokonał ten sam mężczyzna. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni, którzy na podstawie wnikliwej analizy zgłoszeń oraz pracy operacyjnej wytypowali sprawcę.

W poniedziałek (5.06.2023) funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzanego o te kradzieże. Okazał się nim 38-letni mieszkaniec Gdańska. Mężczyzna został zatrzymany na ulicy, niedaleko dworca PKP , kiedy po raz kolejny „zawitał” pociągiem do Malborka. W środę mundurowi doprowadzili zatrzymanego do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty dokonania kradzieży szczególnie zuchwałych. 38-latek przyznał się do popełnienia tych przestępstw i otrzymał policyjny dozór. Teraz grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.