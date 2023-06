Policyjna akcja „Motocyklista” już jutro na drogach Dolnego Śląska Data publikacji 11.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Słoneczne dni sprawiły, że na drogach jest więcej niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności motocyklistów. W tym czasie dochodzi często do większej liczby zdarzeń drogowych z udziałem jednośladów. Niestety, ale w zderzeniu z innym pojazdem, ich użytkownicy narażeni są na utratę zdrowia, a nawet życia. Dlatego też dolnośląscy policjanci przeprowadzą jutro akcję „Motocyklista”, ukierunkowaną właśnie na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników jednośladów.

Z roku na rok zwiększa się ilość motocykli na polskich ulicach. Jest to wygodny środek transportu, zwłaszcza w dużych miastach. Jednak zwiększenie liczby motocykli wiąże się także ze zwiększoną ilością zdarzeń z nimi związanych. Dlatego też funkcjonariusze podejmują różnego rodzaju działania, ukierunkowane na zapobieganie zdarzeniom z udziałem jednośladów i ich kierowców.

Co ważne, skutki wypadku na motocyklu są często o wiele poważniejsze, niż w wypadku z udziałem samochodu. Kierującego jednośladem nie chronią bowiem pasy, poduszki powietrzne czy sama karoseria pojazdu. Jedynie co może zapobiec urazom, a nawet śmierci, to odpowiednia odzież, czyli kurtka, spodnie, buty, rękawice, a przede wszystkim kask. Niestety dość częsty widok to osoby na motocyklach, które na sobie, zamiast specjalnego ubrania, mają krótkie spodnie, sportowe obuwie, koszulkę z krótkim rękawem i kask, często nawet niezapięty. Będąc w takim stroju, w przypadku upadku na jezdnię przy prędkości nawet 50 km/h, ślady na skórze zostaną często do końca życia.

Warto też pamiętać, że motocyklista jest mniej widoczny dla pozostałych kierowców. Omijając czy wyprzedzając inny pojazd z dużą prędkością naraża przede wszystkim własne życie i zdrowie, gdyż kierujący pojazdami mogą go nie widzieć. Sprawne i czyste światła, odblaskowe szelki motocyklowe lub kamizelka poprawiają widoczność motocyklisty w dzień i w nocy.

Dlatego też apelujemy do motocyklistów o dostosowanie prędkości do warunków ruchu, przestrzeganie przepisów, wzięcie pod uwagę również takich czynników jak: umiejętności i doświadczenie w kierowaniu pojazdem, stres, zmęczenie, rutyna, charakterystyka trasy.

Jednak nie tylko na apelach kończy się nasza praca. Jutro funkcjonariusze w charakterystycznych białych czapkach, będą zwracać szczególną uwagę na motocyklistów oraz to, w jaki sposób stosują się do obowiązujących przepisów. Dlatego też kierowcy jednośladów mogą liczyć na częstsze niż zazwyczaj kontrole, które są po to, aby każdy z nich bezpiecznie dotarł do celu.

Policjanci Wydziałów Ruchu Drogowego często wspominają, że interwencje związane ze zdarzeniami z udziałem motocyklistów należą do tych mocno zapadających w pamięć. Najczęściej spowodowane jest to poważnymi obrażeniami, których doznają kierujący jednośladami. Niestety, związane jest to często ze wspomnianym wcześniej złym przygotowaniem i wyposażeniem, ale również brawurą i nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów przez motocyklistów.

Raz jeszcze przypominamy, że niestosowanie się do przepisów, w tym przede wszystkim ograniczeń prędkości, to prosty sposób na doprowadzenie do wypadku, a co za tym idzie poważnych konsekwencji, ze śmiercią na drodze włącznie. Dlatego policjanci podczas jutrzejszych działań będą stosować wszystkie środki, mające na celu wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań z dolnośląskich dróg.

Rozumiemy, że jazda motocyklem to często pasja, ale nie zapominajmy o bezpieczeństwie.