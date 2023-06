Lubuska dzielnicowa na podium Mistrzostw Polski Policji w Triathlonie Data publikacji 12.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wschowska dzielnicowa sierżant Sandra Kowalczyk zajęła trzecie miejsce w kategorii OPEN kobiet podczas Mistrzostwa Polski Policji w Triathlonie. Zawody odbyły się nad Zalewem Mietowskim (województwo dolnośląskie), a na starcie stanęło 193 zawodników z całej Polski.

W sobotę (10 czerwca) 193 zawodników zgromadziło się na plaży nad Zalewem Mietowskim, by stanąć do startu w Mistrzostwach Polski Policji w Triathlonie. Uczestnicy rywalizowali na dystansach 1/4 oraz 1/8 Iron Man. Podczas mistrzostw doskonale zaprezentowała się sierżant Sandra Kowalczyk - dzielnicowa z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, która zajęła trzecie miejsce w kategorii OPEN kobiet na dystansie 1/8 Iron Man. Policjantka musiała najpierw przepłynąć 475 metrów, a następnie przejechać rowerem 22,5 kilometra oraz przebiec 5,25 kilometra. Po zaciętej rywalizacji, której towarzyszyła wysoka temperatura, zawody ukończyło 189 sportowców. Najlepsza trójka, która stanęła na podium, nagrodzona została pucharami Komendanta Głównego Policji.

Dla sierżant Sandy Kowalczyk, która na co dzień jest dzielnicową rejonu I we Wschowie nie był to pierwszy tego typu sukces. Od wielu lat pasjonuje się ona sportem i dzięki ciężkiemu treningowi już nie raz udowadniała swoją wartość podczas zawodów.