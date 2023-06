Zatrzymany przez policjantów "odbierak" tymczasowo aresztowany Data publikacji 12.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mikołowscy kryminalni zatrzymali 44-latka, który metodą "na policjanta", wspólnie z innymi osobami, usiłował oszukać 82-letnią seniorkę na kwotę 33 tysięcy złotych. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Apelujemy o czujność! Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy. W tego rodzaju sytuacjach mamy do czynienia z oszustami.

7 czerwca br., przed południem, policjanci wydziału kryminalnego mikołowskiej komendy otrzymali informację o 82-latce, która prowadziła rozmowę telefoniczną z mężczyzną podającym się za funkcjonariusza Policji. Domniemany oszust zapewniał, że prowadzona przez niego akcja jest planowana i służy rozbiciu grupy okradającej konta bankowe. Mikołowianka została poinstruowana o konieczności przekazania posiadanej gotówki i biżuterii mężczyźnie, który wkrótce miał pojawić się pod jej domem i odebrać paczkę. Czujna seniorka w porę nawiązała kontakt z wnukiem, który zaalarmował Policję. Tzw. odbierak, który przyjechał pod wskazany adres, został zatrzymany. Okazał się nim 44-letni obywatel Rumunii. Zatrzymany usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. 9 czerwca został doprowadzony do sądu, gdzie na wniosek śledczych trafił tymczasowo do aresztu.

Policjanci wciąż przestrzegają przed oszustwami metodą "na policjanta" i nnymi tego typu . Funkcjonariusze podkreślają, że nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie czy przelaniu ich na inne konto. Apel kierowany jest nie tylko do seniorów, ale przede wszystkich do ich bliskich, by informować i uczulać najstarszych członków rodzin a także przestrzegać przed róznego rodzaju przestępczymi technikami i czyhającymi nie tylko na seniorów oszustami.

( KWP w Katowicach / mw)

