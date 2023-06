Upozorowali kradzieże aut, by wyłudzić odszkodowanie Data publikacji 12.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali trzy osoby zamieszane w upozorowaną kradzież pojazdu dostawczego. Śledczy ustalili również, że podejrzani już wcześniej dopuścili się nielegalnego procederu, chcąc wyłudzić odszkodowanie. Decyzją sądu jeden z nich został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

W minionym tygodniu policjanci z Barcina, pow. żniński, zostali powiadomieni o kradzieży pojazdu dostawczego marki Iveco o wartości 100 tysięcy złotych, do której miało dojść na terenie miasta. Sprawą zajęli się kryminalni z miejscowego komisariatu. Funkcjonariusze zebrali informacje potrzebne do ustalenia przebiegu zdarzenia, ale też wrócili do sprawy kradzieży fiata ducato, do której miało dojść 3 lata temu, również na terenie miasta. Straty wówczas miały wynieść 94 tysiące złotych. Po analizie informacji, jakie posiadali śledczy, wyszło na jaw, że do kradzieży pojazdów nie doszło, lecz je upozorowano, mając na celu wyłudzenie odszkodowania.

W tej sprawie zatrzymane zostały trzy osoby: 29-letnia kobieta, 40-letni mężczyzna (oboje to mieszkańcy Barcina), a także 56-letni bydgoszczanin.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, wszyscy usłyszeli zarzuty wyłudzenia odszkodowania. Mieszkańcy Barcina odpowiedzą dodatkowo za zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie oraz składanie fałszywych zeznań. 40-latkowi ponadto policjani udowodnili oszustwo, za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Pozostałym natomiast do 5.

Decyzją sądu, bydgoszczanin został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Wobec mieszkańców Barcina prokurator zastosował policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe.