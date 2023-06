Kobieta zatrzymana na trasie S3. 2500 złotych mandatu za szybką jazdę Data publikacji 12.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Czerwcowy, długi weekend niezbyt dobrze zakończył się dla kobiety, która za szybko jechała trasą S3. Kierująca o kilkadziesiąt kilometrów na godzinę przekroczyła dozwoloną prędkość i została zatrzymana przez policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze grupy Speed w nieoznakowanym radiowozie dyscyplinowali kierowców, którzy lekceważyli przepisy ruchu drogowego.

Policjanci zapowiadali, ze przez cały czerwcowy weekend będą pracować w dużej sile, by na drogach było bezpiecznie. W służbie byli między innymi mundurowi z grupy Speed, którzy skupiali się na trasie S3. Przez ostatnie dni było na niej widać większy ruch. Należało więc podróżować z rozwagą, stosując kilka podstawowych elementów bezpiecznej jazdy. Wielokrotnie funkcjonariusze przypominają, by ściągnąć nogę z gazu, bo zbyt duża prędkość, to nadal główna przyczyna wypadków. Nie do wszystkich jednak docierają apele policjantów.

Kierująca jaguarem przekonała się, że nie warto było się spieszyć. 55-latka jechała drogą S3 w stronę Szczecina zdecydowanie za szybko. Policjanci w nieoznakowanym radiowozie postanowili więc sprawdzić jej prędkość. Kierująca jechała 199 kilometrów na godzinę, czyli niemal 80 za dużo. Nie było więc wątpliwości, że kierującą należy zatrzymać do kontroli. Policjanci nałożyli na nią mandat w wysokości 2500 złotych. Na jej „konto” wpłynęło też 15 punktów karnych. Wysokiej kary można było uniknąć. Gdyby kobieta jechała zgodnie z przepisami byłoby i bezpieczniej i taniej.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 7.04 MB)