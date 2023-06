Policjanci pomogli szybko i bezpiecznie dowieźć rodzącą kobietę do szpitala Data publikacji 12.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj tuż po godzinie 16.00 policjanci z wydziału ruchu drogowego gdańskiej komendy przeprowadzili pilotaż auta, które wiozło do szpitala rodzącą kobietę. Funkcjonariusze na sygnałach zapewnili jej bezpieczną eskortę do placówki medycznej, gdzie mieszkanka Gdańska trafiła pod opiekę specjalistów.

Wczoraj, 11.06..2023 r., przy policjantach prowadzących kontrole pojazdów zatrzymał się kierowca osobówki, wybiegł z samochodu i poprosił o szybką pomoc. W samochodzie mężczyzny była jego ciężarna żona i wszystko wskazywało na to, że chwilę wcześniej rozpoczęła się u niej akcja porodowa. Dla gdańskich policjantów tego typu sytuacje to nic nowego. Wiedzieli, że liczy się czas i kobieta jak najszybciej powinna trafić do szpitala. Stróże prawa bez chwili wahania postanowili niezwłocznie pomóc rodzicom i mającemu przyjść na świat dziecku. Policjanci włączyli w radiowozie sygnały, zameldowali o sytuacji oraz o podjęciu pilotażu oficerowi dyżurnemu i ruszyli w kierunku szpitala. Pilotaż osobówki ulicami Trakt św. Wojciecha, Okopowa, Wały Jagiellońskie, aż do ul. Smoluchowskiego przebiegł bezpiecznie, sprawnie i błyskawicznie. Kobieta już po kilku minutach była pod opieką specjalistów.

Pamiętajmy, że w sytuacjach wywołujących duże emocje, to właśnie policjanci muszą być tymi, którzy znajdą w sobie opanowanie i profesjonalizm. W tym konkretnym przypadku, bezpieczeństwo kierowcy oraz pasażerów drugiego pojazdu, było priorytetem i zakończyło się sukcesem.