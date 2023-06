Policjanci z wrocławskich Krzyków pomogli odnaleźć zaginionego 86-latka

Do wielu zadań, jakie policjanci realizują podczas służby należą m.in. czynności związane z poszukiwaniem osób zaginionych. W mieście tak dużym jak Wrocław, funkcjonariusze interweniują w sytuacjach, gdzie kluczową rolę odgrywa czas. Tym razem niepokojące zgłoszenie otrzymali funkcjonariusze z wrocławskich Krzyków. Sprawne działania oraz dobra koordynacja działań pozwoliły na odnalezienie zaginionego 86-latka. Senior skierował do policjantów podziękowania za wysoki profesjonalizm oraz wsparcie, gdy stracił orientację i samodzielnie nie mógł wrócić do domu.