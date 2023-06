Drużyna z Naszego Podwórka II. Premiera teledysku Data publikacji 12.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W poniedziałkowe południe w Sali Narad im. płk. Jana Piwnika „Ponurego” Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyła się uroczysta premiera teledysku i piosenki profilaktycznej „Na przekór hienom i wilkom złym”. Tym razem twórcy projektu muzycznego „Drużyna z Naszego Podwórka” wzięli pod ochronę osoby starsze i w podeszłym wieku, które padają ofiarami oszustów. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, Zastępca Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej Krzysztof Myszka oraz Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku – Kamiennej insp. Tomasz Jarosz.

Po sporym sukcesie projektu muzycznego „Drużyna z Naszego Podwórka” i piosenki profilaktycznej „Drogą jasną i prostą” skarżyska koalicja przeciwko złu ponownie wkroczyła do akcji. Tym razem policjanci, nauczyciele, duchowni, muzycy, seniorzy oraz uczniowie postanowili wesprzeć osoby starsze, które często padają ofiarami bezdusznych i bezwzględnych przestępców. Mimo licznych apeli i działań profilaktycznych w wielu przypadkach seniorzy tracą oszczędności swojego życia. Z inicjatywy skarżyskich stróżów prawa powstała kolejna odsłona projektu „Drużyna z Naszego Podwórka”. Do zespołu dołączyli seniorzy ze skarżyskiego zespołu Perły z Lamusa na czele ze swą liderką Anną Tchórzewską znaną z występów w programie „The Voice Senior”. Na świat przyszła piosenka „Na przekór hienom i wilkom złym”. Tekst do utworu napisał podkomisarz Jarosław Gwóźdź, a głównym architektem melodii był Włodzimierz Sojka, muzyk, literat i dyrektor skarżyskiej szkoły muzycznej. Piosenka w durrowej optymistycznej tonacji obrazuje w skrócie codziennie ludzkie życie na przestrzeni mijającego czasu. Od wiosny do życiowej jesieni. Zamysłem autorów było studyjne nagranie utworu wraz z klipem video oraz jego promocja wśród jak najszerszego grona odbiorców. Po wielu godzinach studyjnych nagrań instrumentów i vocali powstał videoclip. Teledysk zrealizował podkomisarz Damian Janus z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Środki na realizację wyzwania zapewnił Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, a projekt objęli patronatem Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig oraz Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej insp. Tomasz Jarosz.

Pełna jakość teledysku: https://youtu.be/IXbtULQ2di8

