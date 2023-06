Policjant w czasie wolnym od służby namierzył i zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 12.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z ogniwa patrolowo-interwencyjnego rypińskiej komendy w czasie wolnym od służby wypatrzył i zatrzymał poszukiwanego. Mężczyzna już trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 8 miesięcy.

W minionym tygodniu policjant ogniwa patrolowo-interwencyjnego rypińskiej jednostki będąc w czasie wolnym od służby na jednej z ulic Rypina zauważył znanego mu mężczyznę. Policjant wiedział, że jest on poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości w celu odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Funkcjonariusz zaszedł mu drogę, okazał swoją legitymację i zatrzymał mężczyznę. Następnie poinformował o tym fakcie dyżurnego rypińskiej komendy, który na miejsce skierował patrol. Ten przewiózł mężczyznę do jednostki celem wykonania dalszych czynności. 29-latek trafił do Zakładu Karnego we Włocławku, gdzie postanowieniem Sądu Rejonowego w Rypinie odbędzie zasądzoną mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwa.