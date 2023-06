Zadzwoniła, że chce odebrać sobie życie, uratowali ją policjanci Data publikacji 12.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 45-letnia mieszkanka powiatu Parczewskiego zadzwoniła do Zakładu Karnego, w którym przebywa jej mąż, że chce odebrać sobie życie. Funkcjonariusze służby więziennej przekazali tę informację parczewskim mundurowym. Analiza zagrożenia, wnikliwość oraz dobra znajomość topografii pozwoliła na jej szybkie odnalezienie i uratowanie życia. Kobieta została przekazana pod opiekę specjalistów.

Całe zdarzenie miało miejsce w miniony piątek, 9 czerwca 2023 roku. 45-letnia mieszkanka powiatu Parczewskiego zadzwoniła na wartownię jednego z Zakładów Karnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w którym karę odsiaduje jej mąż. Prosiła o przekazanie mu, że chce się z nim pożegnać. Po czym się rozłączyła. Funkcjonariusze służby więziennej przekazali tę informację parczewskim mundurowym.

Dyżurny jednostki bez chwili wahania podjął adekwatne do całej sytuacji kroki. Ustalił, gdzie może przebywać 45-latka i wysłał tam patrol policji. Funkcjonariusze bez trudu odnaleźli kobietę. Jak się okazało, faktycznie podjęła próbę odebrania sobie życia i była w złym stanie psychicznym. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia mundurowi kontrolowali jej czynności życiowe oraz udzielali wsparcia poprzez rozmowę. Kobieta po przekazaniu zespołowi karetki została przetransportowana do szpitala w Lublinie na oddział toksykologiczny.

Niebagatelizowanie informacji oraz szybka reakcja wszystkich służb pozwoliła na uratowanie 45-latki.

Przypominamy, że w razie trudnej sytuacji życiowej nie wstydźmy się prosić o pomoc. Kontakt ze specjalistami dyżurującymi pod podanymi niżej numerami telefonów jest bezpłatny, a porady i pomoc udzielane są anonimowo:

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym numer 800 70 2222 (całodobowo, 7 dni w tygodniu);

Kryzysowy Telefon Zaufania numer 116-123 (czynny codziennie w godzinach 14.00-22.00);

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży numer 116-111 (całodobowo, 7 dni w tygodniu).