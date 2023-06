To Fake News! Nie klikaj w podejrzane linki i uchroń swoje oszczędności Data publikacji 13.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W poniedziałkowe popołudnie (12 czerwca) na jednej z grup popularnego portalu społecznościowego ukazał się przejmujący wpis o rzekomym potrąceniu dziewczynki oraz o poszukiwaniu sprawcy przez międzyrzecką Policje. Ostrzegamy przed wchodzeniem w linki niewiadomego pochodzenia, ponieważ możemy stracić wrażliwe dane oraz wszystkie oszczędności!

Mimo częstych komunikatów ostrzegających o cyberprzestępstwach i ich metodach, które co jakiś czas się zmieniają, nadal możemy zauważyć nieostrożność społeczeństwa w poruszaniu się po sieci. W poniedziałek (12 czerwca) na portalu społecznościowym pojawił się, przejmujący wpis zachęcający do wejścia w link podany w treści:

„Międzyrzecz- szaleńca jazda zakończona tragicznym potrąceniem. Uciekł z miejsca zdarzenia, teraz ściga go policja. Zobacz nagranie!”

Międzyrzeccy policjanci nie prowadzą żadnych czynności dotyczących oddalenia się sprawcy potrącenia, nie otrzymali również takiego zgłoszenia. Podana informacja jest „fake newsem”, a treści zawarte w krótkim komunikacie mają spowodować wejście w podejrzaną stronę, by uzyskać więcej informacji o wstrząsającym zdarzeniu. Na pierwszy rzut oka widać, że strona, na której rzekomo są umieszczone informacje, o całym zdarzeniu jest podejrzana a podany portal informacyjny nieistnie. Niestety wiele osób pod wpływem dramatycznie brzmiącego apelu, udostępniło link z nieprawdziwą informacją. Wchodząc w podejrzane linki, możemy paść ofiarą cyberprzestępców, których celem jest zdobycie danych do naszych kont i haseł. Informacje te mogą posłużyć do wyłudzenia danych osobowych i przejęcia konta, a następnie oszustwa. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności w sieci! Nigdy nie wchodźmy w podejrzane linki, nie podawajmy danych wrażliwych oraz nie instalujmy aplikacji niewiadomego pochodzenia.