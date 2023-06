Komendant Główny Policji z wizytą w Singapurze Data publikacji 13.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 7-9 czerwca 2023 roku w Singapurze odbyła się Konferencja Szefów Krajowych Biur INTERPOLU oraz kongres naukowy poświęcony działaniom policji w świecie nowych technologii - „Police Science Congress”. W wydarzeniach tych polską Policję reprezentował Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Konferencja Szefów Krajowych Biur INTERPOLU to coroczne spotkanie, stanowiące platformę wymiany doświadczeń oraz ustalania priorytetów dla Krajowych Biur oraz Sekretariatu Generalnego Organizacji. Warto podkreślić, że 18. edycja tej konferencji zorganizowana w Singapurze odbyła się w setną rocznicę ustanowienia INTERPOLU, a jej przewodnim hasłem było: „A safer world for the next 100 years: INTERPOL NCBs” (Bezpieczniejszy świat na kolejne 100 lat: Krajowe Biura INTERPOLU).

Polska jest ważnym członkiem INTERPOLU, włączającym się w realizację wspólnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa oraz aktywnie korzystającym z oferowanych przez Organizację narzędzi. Ich promocja wśród funkcjonariuszy przekłada się na wzrost efektywności pełnionej na co dzień służby.

Dodatkowo Szef polskiej Policji uczestniczył w konferencji pod tytułem „Policja oparta na zaufaniu w erze cyfrowej”. Tłem dla tego wydarzenia jest intensywny postęp technologiczny, który z dnia na dzień zmienia krajobraz otaczającej rzeczywistości, nie pozostając bez wpływu na profil działania organów ścigania na świecie. Wśród wiodących tematów znalazły się zagadnienia, z którymi już dziś mierzą się służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo: rozwój sztucznej inteligencji, potencjał nowych zagrożeń wpisujących się w upowszechnienie rozszerzonej rzeczywistości wirtualnej (tzw. metaverse), czy też kwestia budowania zaufania w świecie cyfrowym. Odzwierciedleniem proaktywnej postawy polskiej Policji w obliczu nowych wyzwań było ustanowienie w swoich strukturach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W ramach tego wydarzenia Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk spotkał się z Sekretarzem Generalnym INTERPOLU, Panem Jürgenem Stockiem. Rozmowa koncentrowała się na problematyce wojny w Ukrainie i jej konsekwencji dla bezpieczeństwa, kwestii czerwonych oraz niebieskich not INTERPOLU, jak również bieżącej współpracy.

Pobyt Szefa polskiej Policji w Azji był także okazją do spotkania w formule bilateralnej z Komisarzem Sił Policyjnych Singapuru, Panem Hoong Wee Teck, a głównym tematem dyskusji był plan zacieśnienia współpracy policyjnej pomiędzy wymienionymi krajami.

Z kolei w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Singapurze gen. insp. Jarosław Szymczyk rozmawiał z Panią Magdaleną Bogdziewicz, Ambasador Nadzwyczajną i Pełnomocną Rzeczpospolitą Polskiej w Singapurze, spotkanie to miało charakter kurtuazyjny.

W podróży Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi, towarzyszyła Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Paulina Filipowiak.