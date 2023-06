Policjantka w czasie wolnym od służby pomogła 19-latkowi w kryzysie Data publikacji 13.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z Olsztyna w czasie wolnym od służby interweniowała wobec 19-letniego mężczyzny, który chciał targnąć się na swoje życie. Dzięki szybkiej i stanowczej reakcji policjantki, która akurat tamtędy przechodziła, na szczęście nie doszło do tragedii. Młody mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

W poniedziałek (12.06.2023 r.) oficer dyżurny Komendy Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który chciał targnąć się na swoje życie. Z informacji przekazywanych przez policjantkę z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, st. post. Joanny Abramowicz, która będąc w czasie wolnym od służby wynikało, że 19-letni mężczyzna siedział na barierach wiaduktu i nie chciał z nikim rozmawiać, a jego zachowanie wskazywało, że może targnąć się na swoje życie. Funkcjonariuszka ściągnęła 19-latka z barierek, prosząc przechodnia o pomoc oraz powiadomiła służby ratunkowej.

Na miejsce skierowano patrol WZM z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, który udzielił pomocy. Funkcjonariuszka nawiązała rozmowę z 19-letnim mężczyzną w kryzysie. Szybka reakcja olsztyńskiej policjantki i rozmowa były na tyle skuteczne, że nie doszło do tragedii. Mężczyzna trafił pod specjalistyczną opiekę lekarzy.

Nie obawiaj się poprosić o pomoc!

Pamiętaj, każda osoba, która zmaga się z trudnymi chwilami, nie potrafi sama sobie pomóc, a tej pomocy potrzebuje, może skorzystać ze wsparcia specjalistów.

Nie wstydź się zadzwonić! Są osoby, które czekają na Twój telefon. Nie stawiają diagnozy, nie leczą, bo tego nie da się zrobić przez telefon. Ale wysłuchają, podpowiedzą, co robić i udzielą wsparcia. Wytłumaczą też, na czym polega np.: leczenie depresji oraz terapia osób z rozpoznaną depresją.

Zadzwoń pod numer 22 484 88 01 i dowiedz się więcej. Jest to Antydepresyjny Telefon Zaufania prowadzony przez Fundację ITAKA.

Więcej szczegółów znajdziesz też na stronie: https://stopdepresji.pl/

Przypominamy, że na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutki wydarzeń.

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje na stronie: https://liniawsparcia.pl/

Pomagamy i chronimy! Dołącz do nas!

Ratowanie ludzkiego zdrowia i życia to stały element policyjnej służby. Każda interwencja zakończona skutecznym działaniem i ocaleniem mienia, zdrowia, czy życia innej osoby, to powód do dumy i motywacja do dalszej służby.

Każdy, kto pragnie czuć satysfakcje ze swojej pracy i nieść pomoc innym, może tego spróbować zakładając policyjny mundur.

Osoby zainteresowane służbą w Policji zachęcamy do odwiedzenia naszej strony: Rekrutacja do służby w Policji►