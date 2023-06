Policjanci ratowali nieprzytomnego mężczyznę Data publikacji 13.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Świętochłowic interweniowali w związku ze zgłoszeniem o nieprzytomnym mężczyźnie, który leżał na klatce schodowej i z niewiadomych przyczyn przestał oddychać. Policjanci przejęli czynności ratunkowe od obecnej na miejscu kobiety. 67-latkowi przywrócono funkcje życiowe, mężczyzna trafił do szpitala.

W minioną niedzielę (11.006.2023) około godziny 17.15 mundurowi patrolujący miasto otrzymali zgłoszenie, że w jednej z klatek schodowych w dzielnicy Lipiny ma leżeć siny i nieprzytomny mężczyzna. Natychmiast po przyjeździe patrol przejął resuscytację od kobiety, która go tam zastała. Policjanci prowadzili czynności do czasu przyjazdu karetki pogotowia, gdzie wspólnie z ratownikami dalej prowadzili akcję. Po mniej więcej pół godzinie reanimacji, mężczyźnie przywrócono funkcje życiowe. 67-latek trafił do szpitala.

Gdyby nie zdecydowana postawa kobiety oraz pomoc policjantów i ratowników, mężczyzna nie miałby szans na przeżycie.



Pamiętajmy!



Jeżeli zauważysz osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jesteś świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności masz obowiązek udzielenia pomocy i niezwłocznego powiadomienia o tym zdarzeniu, dzwoniąc pod numery 999 lub 112.



Warto też znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Jak jej udzielać? Informacje na stronie:

