Specjaliści o próbach samobójczych dzieci i młodzieży Data publikacji 13.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W debacie eksperckiej dotyczącej samobójstw oraz prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży uczestniczyli przedstawiciele kadry i słuchaczy szkolenia zawodowego aspiranckiego słupskiej Szkoły Policji. Spotkanie zostało zorganizowane przez Uniwersytet Pomorski.

W spotkaniu udział wzięli między innymi psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Centrum Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Ze strony Szkoły Policji udział w szkoleniu wzięli policjanci szkolenia zawodowego aspiranckiego oraz kierownicy wybranych komórek dydaktycznych. Na sali obecni byli również poloicjanci z innych jednostek garnizonu pomorskiego.

Spotkanie pod nazwą „Rozmowy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży” było ważne dla policjantów, ponieważ w swojej codziennej służbie spotykają się w tego rodzaju problematyką - zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; kryzysów, które mogą doprowadzać do samobójstw oraz zachowań samobójczych. Szczególnie dotyczy to policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych czy specjalistów do spraw nieletnich.

Co istotne, eksperci mówili również, jak sami funkcjonariusze mogą radzić sobie ze stresem związanym na przykład z przekazaniem rodzicom informacji o śmierci samobójczej ich dziecka.

Po wykładach odbyła się debata moderowana przez specjalistów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Nagranie audio dr Marta Anna Sałapata - Uniwersytet Pomorski Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.