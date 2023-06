Patrol ruchu drogowego pilotował ranną kobietę Data publikacji 13.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego wieruszowskiej komendy pilotowali kobietę z podejrzeniem uszkodzenia tętnicy do szpitala. Dzięki szybkiej i zdecydowanej postawie funkcjonariuszy 50-latka na czas trafiła na oddział ratunkowy.

W swojej codziennej służbie funkcjonariusze spotykają się z różnymi sytuacjami. Wśród nich są takie, gdzie o ludzkim życiu decydują minuty, a nawet sekundy. 12 czerwca 2023 roku przed godziną 15:00 do policjantów z Ogniwa Ruchu Drogowego wieruszowskiej komendy podjechał mężczyzna, prosząc o pomoc. Kierujący powiedział, że wiezie swoją matkę do szpitala w Kępnie, która podczas prac porządkowych piłą spalinową przecięła sobie nogę i nie mogą zatamować krwawienia. Obawia się również że mogło dojść do przecięcia tętnicy. W tej sytuacji wieruszowscy stróże prawa wiedząc, że liczy się każda minuta natychmiast przystąpili do pilotażu samochodu używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Dzięki szybkiej i zdecydowanej postawie funkcjonariuszy 50-latka na czas trafiła pod opiekę specjalistów, gdzie otrzymała fachową pomoc.

Apelujemy, aby podczas prac w gospodarstwie domowym zachować ostrożność i rozwagę. Chwila nieuwagi podczas wykonywania z pozoru prostych czynności niejednokrotnie może skończyć się tragicznie. Poważnie podejdźmy do zasad bezpieczeństwa! Kategorycznie nie należy wykonywać prac w gospodarstwie korzystając z maszyn i innych urządzeń rolniczych będąc pod wpływem alkoholu.