Poszukiwany listem gończym, skazany za ponad 360 zarzutów, został zatrzymany przez ostrowskich policjantów Data publikacji 13.06.2023 Mieszkaniec powiatu ostrowskiego do piątku unikał więzienia. Mężczyzna miał przedstawionych ponad 360 zarzutów dotyczących wyprowadzenia pieniędzy z konta firmy, w której pracował. Wyrokiem sądu został za to skazany na karę pozbawienia wolności na okres 8 lat i 6 miesięcy.

Policjanci zajmujący się poszukiwaniami osób muszą nieraz działać poza granicami powiatów czy nawet województw, aby zatrzymać osoby. Tak też było w miniony piątek. Ostrowscy policjanci pojechali na teren powiatu wysokomazowieckiego, gdyż mieli informację, że przebywa tam poszukiwany listem gończym 49-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Podejrzenia potwierdziły się i mężczyzna został zatrzymany.

49-latek unikał zasądzonej kary pozbawienia wolności na okres 8 lat i 6 miesięcy w związku z czym Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał za nim list gończy. Ten wyrok to wynik postępowania, w wyniku którego mężczyzna usłyszał ponad 360 zarzutów dot. podrabiania czeków i wypłaty różnych kwot z konta firmowego przez minimum 6 lat. W sumie wyprowadził z firmy ok. 6 mln złotych. W sobotę zatrzymany 49-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.