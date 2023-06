Policjantka po służbie doprowadziła do zatrzymania poszukiwanego, który jechał bez uprawnień i po narkotykach Data publikacji 13.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Spostrzegawczość oraz szybka reakcja policjantki Ogniwa Ruchu Drogowego sławieńskiej komendy będącej w czasie wolnym od służby doprowadziła do zatrzymania mężczyzny. 35-letni kierowca bmw był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości celem odbycia 2 lat pozbawienia wolności, jak się okazało nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami i był pod działaniem amfetaminy. W pojeździe, którym kierował znajdował się 33-latek, który też miał sporo na sumieniu. Policjanci znaleźli u niego prawie 4 gramy amfetaminy. Obu mężczyzn czeka sprawa w sądzie.

Policjantka Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sławnie będąc poza służbą, w miejscowości Cisowo zauważyła, że w jadącym przed nią pojeździe znajduje się osoba podobna do jednego z poszukiwanych. Funkcjonariuszka wykazała się doskonałą pamięcią i wyczuciem. Natychmiast skoordynowała czynności z Oficerem Dyżurnym Komisariatu Policji w Darłowie, na bieżąco przekazując informacje o swojej lokalizacji, dzięki czemu dalszą obserwację kierowcy BMW prowadzili wysłani do pomocy policjanci z darłowskiego komisariatu.

Współpraca doprowadziła do zatrzymania 35-letniego kierowcy. Na miejscu funkcjonariusze natychmiast zweryfikowali wiedzę sławieńskiej funkcjonariuszki i potwierdzili, że jest on poszukiwany do obycia kary 2 lat pozbawienia wolności. W trakcie kontroli okazało się również, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania, dodatkowo znajduje się pod działaniem amfetaminy. Kierowcy pobrano krew do badania na zawartość substancji odurzających, ponieważ zachodziło uzasadnione podejrzenie, że może znajdować się pod ich działaniem.

W pojeździe, którym kierował 35-latek znajdował się również jego 33-letni kolega, który też miał sporo na sumieniu. Policjanci znaleźli u niego prawie 4 gramy amfetaminy. Usłyszał już zarzuty.

Obu mężczyzn czeka sprawa w sądzie. Poszukiwany 35-latek po wykonaniu wszystkich czynności został przewieziony do zakładu karnego.