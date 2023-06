Oferował bilety na popularny koncert. Oszukiwał na BLIK. Został zatrzymany Data publikacji 13.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj O co najmniej 30 oszustw metodą na „blika” podejrzany jest 21-latek oferujący sprzedaż biletów na popularny festiwal. Dzięki umiejętnościom świebodzińskiego policjanta zajmującego się przestępstwami internetowymi oraz błyskawicznej mobilizacji świebodzińskich funkcjonariuszy, przy bankomacie zamiast wypłaty pieniędzy zobaczył odmowę i został zakuty w kajdanki przez nieumundurowanych policjantów. Sprawa może mieć charakter rozwojowy.

Zatrzymania przestępców zajmujących się oszustwami internetowymi metodą na popularnego „Blika” należą do jednych z trudniejszych. Jednakże każdorazowo policjanci dogłębnie analizują tego typu sprawy i starają się je skutecznie rozwiązać. Dzięki umiejętnościom świebodzińskiego policjanta z Wydziału Dochodzeniowo Śledczego, który zajmuje się przestępczością „internetową” oraz błyskawicznej mobilizacji świebodzińskich policjantów wszystkich pionów w środę, 7 czerwca doszło do zatrzymania jednego z nich.

Do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie zgłosił się mężczyzna, który oświadczył, że został oszukany w internecie podczas zakupu biletów na popularny festiwal i sprawca uzyskał od niego pieniądze poprzez metodę „Blik”. Oszust nadal „pisał” z pokrzywdzonym. Ten przytomnie, nie dał mu poznać, że domyślił się, iż padł ofiarą oszustwa. Dalszą rozmowę poprowadził świebodziński dochodzeniowiec, który w międzyczasie ustalił, że wypłaty dokonano w jednym bankomatów na terenie Świebodzina. Błyskawiczna mobilizacja funkcjonariuszy i kilka chwil później wszystkie bankomaty na terenie miasta zostały obstawione przez nieumundurowanych funkcjonariuszy. Kiedy oszust ponownie spróbował wypłacić pieniądze, już przy innym bankomacie niż uprzednio, zobaczył odmowę wypłaty – zamiast gotówki nagle pojawili się przy nim nieumundurowani funkcjonariusze, którzy założyli mu kajdanki. Odmowa przy wypłacie wskazał natychmiast bankomat, z którego miało dojść do wypłaty. Dalsze czynności świebodzińskich policjantów pozwoliły ustalić, że mężczyzna mógł dokonać co najmniej 30 oszustw w całym kraju tą właśnie metodą, oferując bilety na popularny festiwal, których w rzeczywistości nie posiadał. Trwają czynności, które pozwolą ustalić, czy wcześniej nie dopuścił się innych oszustw internetowych. 21-latkowi z powiatu świebodzińskiego grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.