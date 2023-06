Zarzuty dla 38-latka za znęcanie się nad zwierzętami Data publikacji 13.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sejneńscy policjanci zatrzymali 38- latka, który usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzętami. Na terenie jego gospodarstwa policjanci znaleźli 19 sztuk padłego bydła oraz psa, który trafił do schroniska. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Sejneńscy mundurowi zostali poinformowani przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, że na terenie jednej z posesji w miejscowości Gryszkańce znajduje się gospodarstwo rolne, którego właściciel najprawdopodobniej zaniedbuje zwierzęta. Przybyli na miejsce policjanci zobaczyli przerażający widok kilkunastu sztuk martwego bydła. Znajdujące się w oborze w boksach martwe zwierzęta były przyczepione łańcuchami do stanowisk. Miejsce, gdzie się znajdowały było bardzo zaniedbane, brudne, a odchody nie były usuwane. W trakcie prowadzonych czynności na terenie posesji ujawniono w sumie 19 sztuk padłego bydła oraz psa bez dostępu do wody i pożywienia. Martwe zwierzęta były wychudzone, ich stan wskazywał na zaniedbania w dłuższym okresie i bytowanie w niewłaściwych warunkach. Jak ustalili mundurowi, bydło pozbawione było dostępu do wody oraz pożywienia. Stan ich wskazywał na to, że padnięcia były stopniowe, a truchła znajdowały się w różnym stadium rozkładu. Z informacji, jakie policjanci otrzymali od lekarza weterynarii wynikało, że kondycja i stopień odżywienia przed padnięciem pozostawiały wiele do życzenia, a zwierzęta były też odwodnione. 38-latek tłumaczył funkcjonariuszom, że wszystkie sztuki, które znajdowały się w oborze padły w kwietniu w ciągu dwóch tygodni. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.