Trzy osoby zatrzymane za atak na policjanta. Nie ma zgody na agresję wobec mundurowych! Data publikacji 13.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sulechowscy policjanci zatrzymali 29-letniego mieszkańca Babimostu, który zaatakował policjanta będącego po służbie i naruszył jego nietykalność cielesną, a dodatkowo kierował wobec niego groźby karalne. Dodatkowo zatrzymano dwóch innych mężczyzn, którzy pomagali napastnikowi. Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie sąd aresztował mieszkańca Babimostu na trzy miesiące.

W środę (7 czerwca) niewyobrażalną bezmyślnością wykazał się 29-letni mieszkaniec Babimostu, który wiedząc, że atakuje policjanta zaczął go wyzywać, szarpać, grozić pozbawieniem życia, bić pięściami i kopać. Agresywny mężczyzna był pijany – miał w organizmie ponad promil alkoholu, ale to nie usprawiedliwia w żaden sposób jego zachowania. Policjant przyjechał do swojego miejsca zamieszkania z dzieckiem, wysiadł z samochodu i został bez powodu zaatakowany przez 29-latka. Policjant obezwładnił agresora i zadzwonił do Komisariatu Policji w Sulechowie informując o sytuacji.

Kiedy policjanci z Sulechowa przyjechali na miejsce zdarzenia usłyszeli od zaatakowanego funkcjonariusza, że kiedy szarpał z napastnikiem przybiegło jeszcze dwóch innych mężczyzn, którzy również zaczęli go atakować, a następnie wszyscy trzej uciekli. Sulechowscy policjanci po kilkunastu minutach zatrzymali całą trójkę agresorów. Oprócz 29-latka, który jako pierwszy zaatakował policjanta, zatrzymany został również 34-latek oraz 37-latek, który także był pijany i miał w organizmie ponad promil alkoholu. Wszyscy trzej mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

Następnego dnia sulechowscy policjanci przedstawili całej trójce zatrzymanych zarzuty popełnionych przestępstw. 29-latek usłyszał w sumie 4 zarzuty: naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, czynnej napaści na policjanta, kierowania wobec niego gróźb karalnych oraz znieważenia funkcjonariusza Policji. Pozostali dwaj zatrzymani również usłyszeli zarzuty czynnej napaści oraz znieważenia policjanta. 29-letni mieszkaniec Babimostu, który już w przeszłości był karany za pobicia, przyznał się do zarzucanych mu czynów. Pozostali dwaj zatrzymani przyznali się jedynie do znieważenia policjanta.

Za czynną napaść na funkcjonariusza Policji grozi podejrzanym do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie, sędzia Sądu Rejonowego w Świebodzinie zastosował wobec 29-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.





podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

